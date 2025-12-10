כך התצפיתנית נרצחה בעזה: הסרטון האכזרי שהגיע לאביה של החטופה

אבי מרציאנו, אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו הי"ד, חשף כי נחשף לרצח בתו באמצעות סרטון שנשלח אליו לטלגרם על ידי חמאס. לדבריו, הסרטון הזה מלווה אותו עדיין ויש בקרים שבהם מתעורר עם הסרטון הזה.

הפעיל הפרו הישראלי שי דלוקה פרסם היום (רביעי) ברשתות החברתיות קטע וידאו קצר שבו מספר מרציאנו, בעברית, על רצח בתו ועל הרגע שבו קיבל את הסרטון מהמחבלים.

"בהקלטה שנשלחה אליי היא אמרה שמפציצים אותם וסיפרה על המשפחה שלנו ומבקשת שתפסיקו להפציץ כי יכולים לפגוע בה", הוא פתח.

"כשהכוחות מתקרבים לכיוון נועה, מחליטים להבריח אותה למרכז העיר עזה. צה"ל מפציץ אותם ופוגע ברגל ובראש שלה, אך לא פציעה שמסכנת חיים. היא מובלת לבית החולים שיפא בעזה, שם איש רפואה מחליט לרצוח אותה ומזריק לה אוויר לתוך הוריד וכך הוא רוצח אותה".

האבא הוסיף ותיאר: "אני מקבל את הידיעה על הרצח של נועה על ידי כך שנשלח אליי סרטון דרך הטלגרם, שבו נועה מתחננת על החיים שלה, ובסוף הסרט יש קטע מסוים שבו מראים את נועה מקרוב כשהיא עדיין מזיעה אך ללא רוח חיים.

"לאחר מכן הם ניסו להבריח את נועה מבית החולים וכוחות צה"ל היו שם בגלל מידע מודיעיני. רק אחרי כשבוע הצלחנו להביא את נועה לקבר ישראל, בעיר מודיעין".

הוא הוסיף: "אני בסדר, מה שאני עברתי זה הסיוט הכי גדול שאני מכיר שבן אדם יכול לעבור אותו. עד היום יש הרבה בקרים שבהם אני קם עם הסרטון הזה. נועה הייתה הבת הבכורה שלי, שכל כך אהבתי, ואין רגע ביום שבו היא לא חסרה לי".

דלוקה כתב לצד הסרטון שפרסם: "היום, לראשונה מול קהל, אביה של נועה מרציאנו שיתף את סיפורה של בתו - חטיפתה לעזה, והרגע הבלתי נתפס שבו רגעיה האחרונים צולמו ונשלחו אליו דרך טלגרם.

"אסור להורה ללמוד על גורל ילדו בצורה כזו. לעולם לא. ומה שעדיין מטלטל אותי עד עמקי נשמתי זה שהאדם שלקח את חייה אפילו לא היה מחבל מחמאס - זה היה אזרח. איש מקצוע רפואי. מישהו שנשבע לשמור על חיים. תנו לזה לחלחל פנימה. בעזה, אם אתה יהודי, החיים שלך לא שווים כלום - לא למחבלים, ואפילו לא לאזרחים. זוהי האמת שהעולם מסרב להתעמת איתה. אנחנו חייבים לנועה את קולנו. אנחנו חייבים לאביה את אומץ ליבנו. ואנחנו חייבים לעולם את האמת".