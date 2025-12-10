( צילום: Shutterstock )

לקראת היממה השנייה והמשמעותית יותר של סופת "ביירון": השירות המטאורולוגי הישראלי עדכן הערב על מספר התראות מוקדמות "כתומות" וגם התראה מוקדמת "אדומה" למחר.

מדובר בדרגת האזהרה הגבוהה ביותר ומשמעותה סכנת חיים ממשית או נזק משמעותי לרכוש. ההתראה מצביעה על כך שהולכים להתרחש אירועי מזג אוויר חריגים במיוחד, שמצריכים היערכות מיידית וזהירה. לפי ההודעה שפורסמה, ההתראה המוקדמת ה"אדומה" היא על כמות משקעים משמעותית במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה מהערב בשעה 22:00 ועד מחר בשעה 22:00. יממה שצפויה להיות המשמעותית ביותר בסופה, ובה כמות הגשם הצפויה היא 100 עד 150 מ"מ. כמות כזו של 100–150 מ״מ (מילימטר, יחידת מדידה לכמות גשם שיורדת) נחשבת לגשם כבד מאוד, ובזמן קצר יכולה לגרום להצפות, זרימות חזקות ועומסי ניקוז. מדובר בין ל-100 ליטר מים שצפוי לרדת על כל מטר מרובע ובין 150 ליטר למטר רבוע.

נתיבי איילון, הבוקר ( צילום: Yossi Aloni/FLASH90 )

בנוסף ישנה התראה מוקדמת "כתומה" על שטפונות בזק במדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה מחר משעה 8 בבוקר ועד 22:00 בערב. בנוסף ישנה התראה מוקדמת כתומה על הצפות במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה מהערב בשעה 21:00 ועד מחר בשעה 22:00.

הגשמים צפוים להיחלש ולהתמעט ביום שישי, אולם עדיין ימשיכו לרדת במהלך היום. בשבת תהיה עלייה מסוימת בטמפרטורות. ביום ראשון יהיו טמפרטורות רגילות לעונה.

זרימה בנחל עיזים ( צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים )

המלצות משרד הבריאות

בשל מזג אויר החורפי כתוצאה ממערכת "ביירון" שהחלה, המשלבת תנאים של משבי רוח, גשם וקור, הנחה משרד הבריאות את בתי החולים וקופות החולים להיערך על מנת להמשיך ולספק שרותי רפואה כנדרש.

בעת השהות בבית - יש להקפיד על פעילות ותנועה, כדי להגביר את זרימת הדם ואת חום הגוף.

חימום - חימום הבית בטמפרטורה קבועה של 24 מעלות בקירוב, שאינה פחותה מ- 21 מעלות ולדאוג ללחות האוויר בחדר, כדי להימנע מאויר יבש.יש לדאוג לאטימה נאותה של פתחי הבית (חלונות, דלתות וכו').

שתייה - בכמות מספקת (8-10 כוסות שתייה ליום, אלא אם יש מגבלה רפואית מפורשת). יש להימנע משתייה מרובה של קפאין ואלכוהול.

ארוחות - יש להקפיד על ארוחות קלות יחסית לעתים קרובות (5-6 ביום) ולהימנע מארוחות כבדות. שתיה ואוכל חמים מסייעים לשמור על חום הגוף. מקרים בהם יש להתייעץ עם הרופא המטפל: נטילת תרופות שעלולות להגביר את הרגישות לקור (תרופות שמשפיעות על מצב הערנות כמו תרופות שינה, תרופות נגד דכאון, תרופות מסוימות נגד כאבים ועוד), וכן, מצבי בריאות שעלולים להגביר סיכון לקור (מחלות לב בהן הקור יוצר עומס-יתר על תפקוד הלב, מחלות ריאה, באנשים עם ירידה קוגניטיבית/דמנציה שמתקשים לטפל בעצמם ועוד).

קשישים המתגוררים לבד: יש לשמור על קשר ולדאוג לביקורים בבית של בני המשפחה, חברים, שכנים, או מתנדבים - לפחות פעם ביום.

על מנת לזהות אצל קשיש ירידה בחום הגוף (היפותרמיה), יש לבדוק אם הבית קר והקשיש ירוד בפעילותו יותר מהרגיל. יש לציין כי בשלבים ההתחלתיים של ירידת חום הגוף – עלול להיות קושי בזיהוי הבעיה:

אדם הסובל מקור לא ירעד ולא יתלונן על תחושת קור. מדידת חום במדחום הביתי עלולה לא לזהות את הבעיה –היות והוא מיועד למדוד עלית חום.

אם יש חשד לירידת חום הגוף (היפותרמיה), על סמך מגע עור קר, שינוי בצבע העור, ירידה בערנות, מצב בלבולי, שינויי בנשימה ועוד - יש להזעיק מיד עזרה רפואית.