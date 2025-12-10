כיכר השבת
"החריד את כל הסביבה"

רכב התפוצץ סמוך למושב בעמק יזרעאל: אותרה גופת אישה

בכביש 73 סמוך למושב השקט נהלל, התרחש לפני זמן קצר פיצוץ עז, מקור הפיצוץ הוא מהרכב שהיה במקום, שבו אותרה אחרי הפיצוץ גופה של אישה. הרקע עוד לא ברור (חדשות בארץ)

זירת הפיצוץ (צילום: מד"א)

לפני זמן קצר (רביעי) נשמע פיצוץ עז ביישוב נהלל שבעמק יזרעאל בעקבות פיצוץ רכב, במקום ישנה הרוגה שאותרה ברכב.

עוברי אורח שעברו הצהריים בצומת נהלל שם התרחש פיצוץ הרכב סיפרו: "זה היה מפחיד, אנחנו לא רגילים לדברים כאלו במקום השקט שלנו, הפיצוץ החריד את כל הסביבה".

במשטרה התקבל דיווח על שריפת רכב בכביש 73 סמוך לנהלל. "מדיווח ראשוני עולה חשש ללכוד בתוך הרכב", נמסר מהמשטרה.

עוד נמסר: "השוטרים נמצאים כעת במקום יחד עם כוחות ההצלה ונסיבות האירוע בבדיקה. בתוך כך, ציר 73 נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים והשוטרים מכוונים את הנהגים לדרכים חלופיות".

מזק"א נמסר: "כביש 73, סמוך לצומת נהלל, רכב שעלה באש, במקום אותרה גופה. בטיפול צוות זק"א מחוז צפון".

פראדמיק מד"א מאור אטדגי, סיפר: "קיבלנו דיווח על רכב שהתפוצץ, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ורסיסים רבים סביבו ו-2 רכבים נוספים שנפגעו. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש ראינו אישה ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. 2 עוברי אורח שהיו בסמוך לאירוע שהתרחש נבדקו ע"י צוותי מד"א ולא נזקקו להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים".

מהמועצה האזורית עמק יזרעאל נמסר: "שימו לב: צומת נהלל חסום לכל הכיוונים עקב אירוע פלילי. האירוע בטיפול משטרת ישראל הנמצאת במקום. ייתכנו עיכובים בהסעות התלמידים והתלמידות עד לפתיחת הכביש מחדש. נשוב ונעדכן ככל שיידרש".

