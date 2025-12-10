פרק 6: בנופים המרהיבים של רמת הגולן, התחלתי ביקור במקאם נבי יעפורי, שהשתתף בהפצת דת הדרוזית.

המאקם נמצא בין הכפרים מסעדה למג'דל שמס, והוא מבנה מפואר למדי. מצטרף לידידי שייח ריאד חמדה שהוביל את סיור זה, ד"ר סלים ספאדי שכיהן כראש המועצה המקומית ויש לו קשר רב עם הדרוזים מסוריה.

גם בנבי יעפורי מדגיש שייח ריאד, אין קבר ממשי, אלא רק מוגדר כ"מקום קדוש". לאמור. הדרוזים מקדשים אתרים בהם קדושים שלהם ביקרו. השייח' מחדד שהמדובר ב"ישיבת צדיקים", והנביא יעפורי בכלל נקבר בעיראק. (המדובר על נפקא מינה האם מותר לכהנים ליכנס למתחם, י"ש).

אני מבחין בכניסה לנבי יעפורי בנרות שדולקים, ואני תוהה על מקור המנהג? ואני נענה שמדליקים אותם לא בשביל עילוי נשמת צדיקים בדומה למנהג היהודי אלא בשל המצב הבטחוני של הדרוזים בסוריה. לאמור: הדרוזים מאמינים שהדלקת נרות תסייע לדרוזים החיים בסוריה.

בסיורי זה נאמר לי שהדרוזים מגיעים למקום על מנת להתברך, ובדומה לחורפיש בנבי סבלאן במקום ישנה מערה שם מצוין המקום המדויק שנבי יעפורי ישב, אליה ניתן להיכנס רק עם הפנים קדימה, בדומה למנהג היהודי בכותל שלא להחזיר את הגב אליו.