פרק 6: בנופים המרהיבים של רמת הגולן, התחלתי ביקור במקאם נבי יעפורי, שהשתתף בהפצת דת הדרוזית.
המאקם נמצא בין הכפרים מסעדה למג'דל שמס, והוא מבנה מפואר למדי. מצטרף לידידי שייח ריאד חמדה שהוביל את סיור זה, ד"ר סלים ספאדי שכיהן כראש המועצה המקומית ויש לו קשר רב עם הדרוזים מסוריה.
גם בנבי יעפורי מדגיש שייח ריאד, אין קבר ממשי, אלא רק מוגדר כ"מקום קדוש". לאמור. הדרוזים מקדשים אתרים בהם קדושים שלהם ביקרו. השייח' מחדד שהמדובר ב"ישיבת צדיקים", והנביא יעפורי בכלל נקבר בעיראק. (המדובר על נפקא מינה האם מותר לכהנים ליכנס למתחם, י"ש).
הפרקים הקודמים >>>
- הדרוזים ברמת הגולן עדיין מתאבלים על 12 הילדים: "חלמו לחיות וללמוד" | ביקור מיוחד
- הסכסוך בין הסונים לדרוזים ומדוע הדרוזים כה מתנגדים לעלוואים? | סיור מצולם ברמת הגולן
- "גבעת הצעקות" ו"שנאת חינם" אצל הדרוזים | ביקור מצולם
- כמו מודיעין עילית? זו הסיבה שאין דגלי ישראל במַגְ'דַל שַׁמְס שברמת הגולן | צפו
- ממי הדרוזים מבקשים מחילה - מהנביא או מהאלוקים? | ביקור מצולם
אני מבחין בכניסה לנבי יעפורי בנרות שדולקים, ואני תוהה על מקור המנהג? ואני נענה שמדליקים אותם לא בשביל עילוי נשמת צדיקים בדומה למנהג היהודי אלא בשל המצב הבטחוני של הדרוזים בסוריה. לאמור: הדרוזים מאמינים שהדלקת נרות תסייע לדרוזים החיים בסוריה.
בסיורי זה נאמר לי שהדרוזים מגיעים למקום על מנת להתברך, ובדומה לחורפיש בנבי סבלאן במקום ישנה מערה שם מצוין המקום המדויק שנבי יעפורי ישב, אליה ניתן להיכנס רק עם הפנים קדימה, בדומה למנהג היהודי בכותל שלא להחזיר את הגב אליו.
ציטוט ממוחמד במאקם דרוזי
במתחם נבי יעפורי מופיע אמרה מהנביא המוסלמי מוחמד (!) – כולי סקרנות אני שואל את שייח' ריאד חמזה לפשר הדבר, ואני נענה שהדרוזים מאמינים שכל הנביאים הן של הדרוזים והן של המוסלמים והיהודים נשלחו מאת האלוקים להחזיר את בני האדם בתשובה. מוחמד לדברי שייח ריאד חמזה נשלח להחזיר בתשובה את הערבים שחיו בערב הסעודית.
כמו בשאר המקומות הקדושים של העדה הדרוזית בישראל, חובה להיכנס עם שני כיסוים, וכך אנחנו נהגנו ואף התעטפנו בבגד מיוחד לעדה הדרוזית, הדומה לביגוד יהדות מרוקו, כמבואר בסרטון המצורף לכתבה זו.
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
0 תגובות