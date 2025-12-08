פרק 4: שאלה מטרידה כשפוסעים ברחובות מג'דל שמס. כמעט ואין דגלי ישראל.

בתור מי שביקר בכפרים דרוזיים בגליל - בכפר יאסיף או בחורפיש שם יש המון דגלי ישראל מתנוססים בגאווה. אולם פה ברמת הגולן, אין.

למה אין דגלי ישראל במַגְ'דַל שַׁמְס?! סאלים ספאדי מגיב: מדינת ישראל טרם סיפחה את הגולן! ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

ד"ר סלים ספאדי יו"ר מועצת מסעדה לשעבר, שמכיר את המקום ואת אנשיו, מיהר להצביע על דגלי ישראל שכן מתנוססים במקום, אבל גם הוא מודה שהמציאות שונה מזו של הכפרים הדרוזיים בגליל.

"אנחנו ישראלים לכל עניין", אומר לי ספאדי, וממשיך: "הדגל צריך להיות במוסדות, לא על הכבישים. אני לא רואה הרבה דגלי ישראל בנתניה על הבתים".

סאלים מבין בישראליות, וסונט בכותב השורות: "אתה גר במודיעין עילית - יש לכם דגל ישראל?? אתם הרי לא מאמינים במדינת ישראל! אתה יכול להגיד שבבני ברק יש דגלי ישראל?"!

עם זאת, ספאדי אינו מתחמק שיש מהדרוזים בגולן שעדין אין להם אזרחות ישראלית: "יש לנו עכשיו בערך 50% מהתושבים שקיבלו אזרחות ישראלית". השאר טוען ספאדי הם מחמת המציאות המשפטית של רמת הגולן המורכבת, ותושביה החיים בחוסר ודאות מסוים לגבי עתידם המדיני.

ספאדי מסביר שלעולם ישראל הרשמית לא הצהירה שלא תוותר על הגולן במאת האחוזים. גם רבין ואולמרט צידדו בהחזר הגולן תמורת הסכם שלום עם אסד.

ספאדי טוען שעדין אין חוק סיפוח בגולן אלא רק החלת החוק הישראלי. זהו הבדל משפטי המשפיע על התחושה של התושבים הדרוזים.

רקע: חוק הגולן והמחאה הדרוזית

ב-14 בדצמבר 1981 עבר בכנסת חוק רמת הגולן בשלוש קריאות ביום אחד, בהליך נדיר וחפוז. ראש הממשלה מנחם בגין נזהר שלא להשתמש במילה "סיפוח" אלא בניסוח "החלת משפט, שיפוט ומנהל". בדיון בכנסת אמר בגין: "אתה משתמש במילה 'סיפוח'. אני לא משתמש בה". החוק סיים 14 שנים של ממשל צבאי ברמת הגולן. הדרוזים ברמת הגולן קיבלו את החוק במחאה חריפה. בפברואר 1982 פרצה שביתה כללית שנמשכה חודשים. בכינוס במג'דל שמס הוחלט להטיל חרם על כל מי שיקבל אזרחות ישראלית. ישראל הטילה סגר צבאי על הכפרים וניתקה קשר טלפוני. כיום כחמישים אחוז מהדרוזים ברמת הגולן הם "תושבי קבע" ולא אזרחים ישראלים. ובעקבות מלחמת האזרחים בסוריה, גדל מספר המבקשים אזרחות, ואחוזים הדרוזים הישראלים בגולן גדלים משמעותית.