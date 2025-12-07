הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי השתחררה ביום שישי האחרון, אחרי כמעט חודש אשפוז, מבית החולים איכילוב בתל אביב. אך כעת מתברר, כי המשכורת שלה ממשיכה לדפוק ודווקא מי שחשפה אותה - הושעתה.

על פי הפרסום היום (ראשון) ב'מעריב', הקצינה שחשפה את פרשיית הפ"צרית בעקבות הפויגרף שנאלצה לעבור - מוגדרת כיום שהיא בהשעייה מהשירות.

יצוין, כי מי שיכול להגדיר חייל שיהיה בהשעייה הוא רק הרמטכ"ל, לו יש את הסמכות לאשר זאת תחת אישור ראש אכ"א האלוף דדי בר כליפא.

אחד הגורמים שמעורבים בחקירה, אמר ל'מעריב': "יש פה התנהלות בעייתית, צה"ל מאותת במעשים אלו, כי מי שמדווח אמת יקבל עונש, אותה קצינה שלא ביצעה עבירה - משלמת מחיר כבד רק בגלל חשיפת האמת וחשיפה המבוכה בפרקליטות הצבאית".

לדברי אותו גורם: "ראש אכ"א בר כליפא קבע, כי עצם העובדה שבשלב הראשון היא נחקרה באזהרה - זה כבר מספיק כדי להשעות אותה מצה"ל, זה דבר נורא ומקומם".

מדוע זה מקומם? לדברי אותו בכיר: "נשואת החקירה הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי, מוגדרת עד לשעה זו כקצינה בשירות וזאת למרות שהודחה, היא עדיין מקבלת משכורת מלאה ואת כל ההטבות של קצין בדרגת אלוף בצה"ל".

עוד מוסיף אותו גורם, "הקצינה הוצאה לחופשה קצרה בימים שאחרי האירוע ולאחר מכן החליט ראש אכ"א להשעות אותה, מאז החקירה הראשונית שהייתה לו, היא לא הוזמנה לעוד חקירה, הממצאים בטלפון, כמו גם חומרי החקירה, לא מצאו סטירות בגרסתה כפי שנאמרו לחוקרי השב״כ אשר ביצעו לה פוליגרף וכן בפני חוקרי המשטרה אחר כך".

מנגד בצה"ל טוענים כי הקצינה המדוברת לא ממש תמימה, "היא לא דיווחה אמת מתחילת הפרשה והיא המתינה זמן רב עד שהיא חשפה רק חלק מהמקרה והיא למעשה הייתה חלק מהמנגנון שפגע בצה"ל".

"הקצינה", מסביר גורם באכ"א ל'מעריב': "הושעתה רק אחרי שהיא נכשלה שלוש פעמים בפוליגרף של השב"כ, ורק שהיא נדחקה לפינה, אז היא חשפה את מעורבותה, והיא למעשה הייתה חלק מהמנגנון של העבירה".