בצפון ובמרכז - החזרה מתרחקת

מתי הלימודים ייפתחו? שר החינוך קיים הערכת מצב - ואלו ההחלטות שהתקבלו

שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)

בהערכת מצב שהתקיימה הבוקר (חמישי) עם שר החינוך, התקבלה החלטה על דחייה של פתיחת הלימודים המחודשת באזורים רבים ברחבי הארץ.

ההערכת המצב התקיימה בעיריית נהריה, לאחר לילה שבו נרשמו שיגורים רבים לעבר האזור בשל ירי מסיבי של חיזבאללה ב.

שר החינוך יואב קיש אמר לצד ראש העיר רונן מרלי כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק.

באשר לאפשרות של פתיחה מדורגת במקומות אחרים כדוגמת עוטף עזה, הדגיש השר כי לצורך פתיחת מערכת החינוך ביום ראשון נדרשת הנחייה מוקדמת שתאפשר למערכת להיערך, לפחות כ-24 שעות לפני כן. ככל שההנחיה תתקבל רק במוצאי שבת, פתיחת מוסדות החינוך באזורים שיאושרו תתאפשר ליום שני.

עוד ציין השר, כי משרד החינוך פנה לפיקוד העורף בבקשה להקדים את קבלת ההחלטה, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות ולמערכת החינוך זמן היערכות מספק. הודגש כי בכל מקרה מדובר אך ורק ברשויות ובאזורים שיאושרו על ידי פיקוד העורף ובכפוף לרצון ולהיערכות של ראשי הרשויות המקומיות.

1
משה ליאון ראש העיר המפקיר שמסכן את תושבי ירושלים בכבישים יום ולילה מבקש לפתוח אצלו האם אפשר לסמוך על בן אדם שחיי אדם לא חשובים לו. וכי ביום שלישי לא היו 4 אזעקות בירושלים ביום רביעי פעמיים וביום חמישי כבר פעמיים כשבגוש דן היה אותו מספר אזעקות ביום חמישי עד כה.
אנונימי
קשקוש. במרכז כמות אזעקות והתראות היום - הרבה יותר מאשר בירושלים
שוש

