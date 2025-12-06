ירי חי במרכז העיר: קצין משטרה חתר למגע ונטרל חשוד חמוש באקדח

אירוע חריג התרחש הערב בחדרה, כאשר קצין משטרה מנע פגיעה בחפים מפשע במהלך אירוע ירי פלילי.
התקרית התרחשה בזמן שהקצין, שזה עתה סיים את משמרתו והיה בדרכו לביתו, הבחין לפתע בחשוד המבצע ירי בנשק חם לעבר בית עסק בעיר, לפי עדי ראיה מדובר בחנות תכשיטים.
בפעולה מהירה ונחושה, הקצין חתר מיד למגע עם החשוד. הקצין הצליח לנטרל את היורה ולעצרו
במהלך ההשתלטות, נפצע החשוד באורח קל וקיבל טיפול רפואי במקום על ידי צוותי רפואה.
תפיסת הנשק: החשוד, גבר בן 25 תושב חדרה, נעצר כשהוא חמוש באקדח שבו עשה שימוש.
המשטרה הדגישה כי פעולת הקצין, שבוצעה מחוץ לשעות עבודתו הרגילות, מנעה פגיעה פוטנציאלית חמורה בנפש. החשוד הוכנס למעצר והחקירה נגדו נמשכת.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה על האירוע, "אני משבח את פעולתו של קצין המשטרה מתחנת חדרה שניטרל חשוד שירה לעבר עסק בעיר". "כך מצופה מהקצינים ומהשוטרים שיפעלו - חתירה למגע ונחישות", הוסיף.
