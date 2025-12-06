ירי חי במרכז העיר: קצין משטרה חתר למגע ונטרל חשוד חמוש באקדח

אירוע חריג התרחש הערב בחדרה, כאשר קצין משטרה מנע פגיעה בחפים מפשע במהלך אירוע ירי פלילי.

פעילות המשטרה בחדרה ( צילום: דוברות המשטרה )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה על האירוע, "אני משבח את פעולתו של קצין המשטרה מתחנת חדרה שניטרל חשוד שירה לעבר עסק בעיר". "כך מצופה מהקצינים ומהשוטרים שיפעלו - חתירה למגע ונחישות", הוסיף.