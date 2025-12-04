כיכר השבת
אירוע חריג בנתניה

השוטרים פתחו באש לעבר השודדים: "כנופיית הווסטים" ניסתה להימלט - ונכנעה לכוחות 

המשטרה הודיעה היום על תפיסתה של חולייה מסוכנת שכונתה על ידה "חוליית הווסטים", לאחר חקירה מאומצת | בהודעת המשטרה צוין כי הכוחות נאלצו לפתוח באש לעבר הרכב בו נסעו הפושעים, לאחר שניסו להימלט וניגחו את רכבי המשטרה (חדשות) 

(צילום: דוברות המשטרה)

הודיעה היום (חמישי) על תפיסתה של חולייה מסוכנת שכונתה על ידה "חוליית הווסטים", לאחר חקירה מאומצת.

בלשי תחנת גלילות במרחב ירקון, בסיוע בלשי תחנת נתניה, עצרו חוליית פורצים המכונה "חוליית הווסטים" בחשד לביצוע התפרצויות לדירות במספר מחוזות.

במסגרת פעילות יזומה פעלו הבלשים אתמול בשעות הצהריים לאיתור חוליית חשודים שחצתה מחוזות וביצעה על פי החשד פריצות לדירות. במהלך הפעילות הסמויה אותר רכב החשודים בשכונה בעיר נתניה ועליו על פי החשד הותקנו לוחיות רישוי משוכפלות, כאשר החשודים לבושים ווסטים כתומים כהסוואה לאנשי מקצוע הפועלים במקום.

על פי החשד החולייה פעלה בשיטה זו גם במקומות נוספים.

בעת ניסיונם לצאת מהשכונה ביצעו הכוחות חסימה מלאה של רכבם. החשודים ניסו להימלט וניגחו את כלי הרכב של השוטרים. בשלב זה בוצע ירי לעבר גלגלי הרכב עד לעצירתו. מיד לאחר מכן נעצרו ארבעת חברי החולייה שלושה תושבי קלקיליה חשודים בשנות ה־20 וה־30 לחייהם השוהים בישראל ללא אישור ותושב ישראלי מטייבה (29).

ברשותם של החשודים נתפס רכוש החשוד כגנוב, כספי מט"ח ומזומן, וכן ציוד רב המשמש על פי החשד להתפרצויות. החשודים והרכב הועברו לחקירה בתחנת גלילות ובתום חקירתם נכלאו. במקביל נאספות תלונות ההתפרצות מהמחוזות השונים לצורך המשך הבירור ומיצוי הדין עם כלל המעורבים.

בין הרכוש והציוד שנתפסו:

-כלי פריצה

-ווסטים כתומים

-כפפות עבודה

-קופסת כדורים לנשק מסוג 5.56

-שלוש מסכות פנים

-1250 אירו

-100 דולר

-1850 שקלים

-שישה שעונים

-עשרות תכשיטים צמידים, עגילים, שרשראות,טבעות.

-עשרות מטבעות

-בגדים החשודים כגנובים

-זוג פמוטים ייחודי מוזהב

המשטרה הודיעה כי החשודים הובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב, שם הוארך מעצרם עד לתאריך 8.12.25.

תוכן שאסור לפספס:

1
נעצרו על ידי המשטרה וישוחררו על ידי בית המשפט
בן יהודה

