הרס טוטאלי באינדונזיה: כביש ראשי קורס בעקבות השיטפונות הקטלניים - צפו

אסון טבע משתולל באינדונזיה: כבישים מתפוררים, מפולות אדמה בולעות כפרים ושיטפונות חונקים את האזור - הרשויות מדיווחים על אלפי הרוגים ולכודים (חדשות בעולם)

הכביש קורס באינדונזיה (צילום: רשתות חברתיות )

שיטפונות ומפולות אדמה משתוללים באינדונזיה, הורסים כבישים וכפרים ומותירים אחריהם הרס נרחב ומאות הרוגים. בימים האחרונים עלו לרשת תיעודים של כביש כפרי חיוני קרס לתוך ערוץ עמוק, והותיר אחריו פער ענק באמצע הכביש נבלע לתוך תהום ברוחב כ-20–30 מטרים.

גשמים אדירים שהצטברו ליותר מ-500 מ"מ במשך ימים הרוו את המדרונות הבלתי יציבים, הרסו את האספלט בן לילה וגרמו לזרימות בוץ מחרידות.

האירוע הקטסטרופלי התרחש לאורך נתיב מרכזי המקשר מחוזות מרוחקים, אשר ספג שבועות של גשמים עזים, שיטפונות בזק ומפולות אדמה. סרטונים של מקומיים הראו את הכביש מתפורר בזמן אמת, כאשר סדקים התרחבו במהירות וחלקים שלמים נשברו.

ההרס הבלתי נתפס באינדונזיה (צילום: רשתות חברתיות )

התמוטטות הכביש היא רק סמל אחד לקטסטרופה הקשה הפוקדת את דרום-מזרח אסיה. האסון הרחב יותר גבה עשרות קורבנות ברחבי סומטרה, והגיע ליותר מ-1,300 הרוגים באזור כולו. מפולות אדמה קברו כפרים שלמים וסחפו גשרים, וההרס בתשתיות כולל כבישים וגשרים רבים שנהרסו שיבש לחלוטין את דרכי התחבורה והקשה על מאמצי החילוץ והסיוע. בידוד האזורים הפגועים החריף את המחסור במזון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

