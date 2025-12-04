כיכר השבת
התקיפה האכזרית בבני ברק | המשטרה: ארבעה חשודים נחקרו - ושוחררו ללא שופט

המשטרה הודיעה על שחרורם של ארבעה חשודים מחסידות ויז'ניץ מרכז שתקפו באכזריות מספר חסידים על עוולם כי פרשו מהחסידות | המשטרה אמרה כי התוקפים נחקרו באזהרה ושוחררו מיד לאחר מכן באזהרה | למרות התיעודים הקשים, המשטרה החליטה לשחררם ללא שופט ובהוראת קצין (חדשות) 

כוחות המשטרה סמוך למרכז החסידות אמש בבני ברק (צילום: באדיבות המצלם)

הודיעה היום (חמישי) על חקירתם באזהרה של ארבעה חשודים בתקיפת פורשי חסידות "ויז'ניץ מרכז", בעקבות האירוע המביש ב השבוע.

לפי הודעת המשטרה, "משטרת בני ברק- רמת גן חקרה באזהרה 4 חשודים בתקיפה, גרימת נזק, גניבה והתקהלות אסורה בבני ברק".

בהודעה תיארה המשטרה את אירוע חילול השם הנורא שהתרחש ברחובות בני ברק, כאשר אנשים המגדירים עצמם כחסידים הרימו אגרוף רשע ביהודים אחרים והיכו אותם ברחוב לעיני כל.

"ביום ג' השבוע בערב התקבל דיווח על מס' גברים שהותקפו ע"י גברים אחרים שנמלטו מהמקום, ברח' שלמה המלך בבני ברק", תיארה המשטרה.

הטרור של חסידי ויז'ניץ מרכז בבני ברק (צילום: לפי סעיף 27א)

לפי ההודעה, "שוטרי תחנת בני ברק- רמת גן הגיעו למקום ובמקביל נפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

המשטרה איתרה את זהות החשודים, שעפ"י החשד היו מעורבים בתקיפה. הרקע לאירוע הינו סכסוך.

ארבעת החשודים נחקרו היום באזהרה בתחנת המשטרה בגין השתתפות בהתקהלות אסורה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, היזק לרכוש במזיד וגניבה."

באופן מפתיע, כאשר ככל הנראה המשטרה שוכנעה מסיבות השמורות עימה כי אין חשש למסוכנות, הודיעה כי "בתום החקירה החשודים שוחררו בתנאים מגבילים ומעצרי בית".

ל'כיכר השבת' נודע כי החשודים הסתתרו בלילה שלאחר התקיפה ביודעם שהמשטרה תעלה על זהותם, עד לזימונם היום כאמור לחקירה בסופה שוחררו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

13
בושה גועל נפש
מאיר
12
מי אלה ויז'ניץ מרכז?
??
11
בעל מופת משחרר את תוקפים הפרושים ממש כמו תוקפים הפרושים החסידות גור
מנדל הגר
10
צריך לעצור את המנדל'ך הקטנים ואת המנדלה הגדול
מנחם
9
ממש בושה ספק יהודים זה הכזריות כלפי אדם מבוגר בושה.
צדיק ניסתר
8
מזמן ידוע שויזניץ מרכז זה לא חסידות זה כת!!!
ד.א
7
משטרת פשע לא תעשה כלום בושה למשטרת ישראל אי אפשר לסמוך עליהם שתעצור את הטירוף ברחובות
משה כהן
6
צריך לערב את בן גביר
משטרה אפס
5
בושה למשטרת ישראל!!!! אין מילים !!!! תקיפה כזו אלימה ואכזרית בכל מקום נורמלי מסתיימת עם כתב אישום חמור כלפי התוקפים ומעצר עד תום ההליכים !!!! משטרה מושחתת עד היסוד !!!!!
דוד
4
בושה למשטרה. איך משחררים אותם בלי להוציא מהם מידע מי שלח אותם??
יוסי
3
איי איי איי רבייסי! אני מרגיש שחזרנו בזמן-טיפה בקשיש לשלטון ויאללה אודרוב באורח פלא משתחררים....
משה
2
מי רוצה להתעסק עם אנשים כאלה שילכו וזהו רחמנות על השוטרים שצריכים להתעסק איתם
אמסלם
1
ושוב השאלה מה קרה בין השונאים למחבלים ביום ג' באיצקוביץ למה זה לא מוזכר
יהודי

