כוחות המשטרה סמוך למרכז החסידות אמש בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

המשטרה הודיעה היום (חמישי) על חקירתם באזהרה של ארבעה חשודים בתקיפת פורשי חסידות "ויז'ניץ מרכז", בעקבות האירוע המביש בבני ברק השבוע.

לפי הודעת המשטרה, "משטרת בני ברק- רמת גן חקרה באזהרה 4 חשודים בתקיפה, גרימת נזק, גניבה והתקהלות אסורה בבני ברק". בהודעה תיארה המשטרה את אירוע חילול השם הנורא שהתרחש ברחובות בני ברק, כאשר אנשים המגדירים עצמם כחסידים הרימו אגרוף רשע ביהודים אחרים והיכו אותם ברחוב לעיני כל. "ביום ג' השבוע בערב התקבל דיווח על מס' גברים שהותקפו ע"י גברים אחרים שנמלטו מהמקום, ברח' שלמה המלך בבני ברק", תיארה המשטרה.

הטרור של חסידי ויז'ניץ מרכז בבני ברק ( צילום: לפי סעיף 27א )

לפי ההודעה, "שוטרי תחנת בני ברק- רמת גן הגיעו למקום ובמקביל נפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

המשטרה איתרה את זהות החשודים, שעפ"י החשד היו מעורבים בתקיפה. הרקע לאירוע הינו סכסוך.

ארבעת החשודים נחקרו היום באזהרה בתחנת המשטרה בגין השתתפות בהתקהלות אסורה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, היזק לרכוש במזיד וגניבה."

באופן מפתיע, כאשר ככל הנראה המשטרה שוכנעה מסיבות השמורות עימה כי אין חשש למסוכנות, הודיעה כי "בתום החקירה החשודים שוחררו בתנאים מגבילים ומעצרי בית".

ל'כיכר השבת' נודע כי החשודים הסתתרו בלילה שלאחר התקיפה ביודעם שהמשטרה תעלה על זהותם, עד לזימונם היום כאמור לחקירה בסופה שוחררו.