והעולם היהודי שותק!

אלימות קשה בבני ברק: פורשי החסידות ויז'ניץ מרכז הותקפו באכזריות

אירוע אלים בבני ברק: אברכים שעזבו את חסידות מרכז ויז'ניץ הותקפו באכזריות ע"י חבריהם לשעבר בעת שהגיעו לאולם שמחות להשתתף בשמחה של אחד מחבריהם • המשטרה התקשתה להשליט סדר במקום • תיעודים מדאיגים (חרדים)

36תגובות
האלימות של חסידי ויזניץ מרכז בבני ברק (צילום: לפי סעיף 27א)

לינץ' במרכז בני ברק: במראות מזעזעים שמתקבלים הערב (שלישי) מעיר התורה והחסידות בני ברק, נצפו אברכים יראי שמים, חסידים, חוטפים מכות רצח מאת צעירים חסידים המזוהים כחסידי ויז'ניץ מרכז, כשכל פשעם וחטאם שערקו לחסידות אחרת במהלך השנים.

האירוע האלים אירע הלילה כשאחד מפורשי החסידות השיא את בנו באולם שמחות באיזור מרכז החסידות בבני ברק, והמוני צעירים משולהבים החלו לבצע לינץ' באורחים הרמים שהגיעו לשמחה, כשביניהם עשרות מפרושי החסידות.

כוחות המשטרה שהוזעקו למקום הצליחו רק לאחר שעה ארוכה לתפוס שליטה במקום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

29
חילול השם
חילול השם
28
איכס. מה ראיתי עכשיו?
בושה
27
זו ויז'ניץ ?
חילול השם
זה לא ויזניץ זה כת מנדלה
מכיר מפעם
26
אנחנו מוקיעים את התנהגות הפורעים!!!
מזועזע!!
25
בני ברק מזמן הפכה לשיקגו עיר שהולכת ומדרדרת .....ה' ירחם
שינדלר
24
רק המשטרה אשמה! לא עשתה כלום בעבר, ולא עושים כלום היום, אז למה שלא ימשיכו לתקוף?
דודי
23
בני ברק מדברת על זה , וזה ממש עצוב וחבל!!! די , אנחנו רוצים משיח! בבקשה תכבדו את עצמכם!!! מי שחושב אחרת ממכם אין לו זכות קיום??? הלו? אהבת חינם!!! אנחנו רוצים שה' יאהב אותנו .. וכך זה לא עושה חשק... תחשבו מה אנחנו מרגישים כלפי ילד שאלים כלפי ילדים אחרים שלנו .. אתם הורסים את עצמכם!!! משחיתים
כותבת בלב כואב
22
בושה כל מי שמרביץ צריך עכשיו ללכת לצבא מתבייש להיות חלק מהעם שלהם בושה
דוד
הם אמורים ללכת לכלא
משה
מי שהרביץ צריך לשבת בכלא
בן משה
21
בשביל שטות שכזה אנשים מוכנים לאבד את העולם הבא שלהם מה זה משנה מי האדמור שכל אחד יילך לאדמור שהוא רוצה לא מבין את האנשים
משה
20
אחרי שראיתי את הוידיאו , אני כותבת שצריך להושיב אותם בכלא!!! בהחלט מגיע להם!!! רוצחים!!!!!!!!!!!!!!!!!! יהודי יקר שנפגעת על ידי אלימים , שה' ינחם אותך וישמח אותך!!!
בושה וחרפה!!!
19
גועל נפש של אנשים, מה ההזיה הזו שחילוני צריך לאכוף את חוקי התורה? חילול ה' מאין כמוהו...
אביעד
18
בא לי לבכות הוא יכול להיות סבא שלהם. איזה חינוך פח אשפה
יעקב
17
תתרמו למסכן הזה ששברו לו את המשקפיים ואת השטריימל מרכנתיל חשבון 17993 סניף 740 אשדוד ע"ש צבי טויסיג זה הפרטים התקינים
מנחם
16
אין לאנשים שום רשות להתערב בחסידות של משהו אחר יש חסידות אחד בעולם שהם אמת וכל השאר הם ....
מי אתם
באמת? אתה מדבר כמו בכת!!! זה מפחיד! אין מצב בעולם שנראה זאת ונשתוק, אחר כך נתחייב בעגלה ערופה. מצווה עלינו למחות!!! ויש בפי מילים עוד יותר קשות ביחס לדבריך ולחסידות שאתה מדבר עליה. אני משער שההמון הזה לא מייצג את האדמור
חסידי
לא הבנתי אתה חושב שהחסידות שלך זה קדוש? אתה טועה כל עם ישראל אחים ואתה שונא את האחים שלך וכולם צודקים כל אחד לפי רבו ותלמד לקבל את כולם
אתה גזעני!!!
15
חשודים על הג' חמורות
חשודים על הג' חמורות
14
כל התגובות עד עכשיו פספסו את העיקר: רוח של אלימות ותוקפנות ולקיחת החוק לידיים השוררת ומאפיינת לדאבוננו הגדול את חסידות ויז'ניץ-מרכז. זו צריכה להיות ההוקעה העיקרית: אין לויז'ניץ-מרכז זכות לרדוף אף אחד מי שהשתייך בעברו לויז'ניץ-מרכז אינו רכוש של החסידות. זכותו לפרוש.
שמעון
13
בושה לכל חסידי ויז'ניץ!!!! תתבישו לכם הם יהודים גם אם הם לא בחסידות שלכם תרגעו לאיפה הדרדרתם??? תסתכלו על עצמכם אתם לא מתבישים???אתם נראים כמו חיות ובכלל נראה לכם שהאדמור שלכם מרשה לעשות כזה דבר מזעזע??? איבדתם את צלם אלוקים???וכל זה בגלל שהוא כבר לא בחסידות??? גזענים
אאא
*זה לא ויז'ניץ. יש המכנים את הכת ויזניץ-מרכז.
חסיד
12
מנדלי... כל מילה מיותרת !
יוסי
11
אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני
ישראל סלנטר
10
למממההההההה???????? אוףף
כואב לי הלב לראות את זה!!!!!!
9
כל המרים יד על חבירו נקרא רשע!!!
השטעייגניסט
8
החסידות עצמה צריכה להוקיע את המעשים הנבזים האלה ולצאת בריש גלי נגד האלימות המכוערת הזאת . אם הנהלת מרכז לא תצא נגד ותוקיע את המתפרעים הרי שהיא מאשרת זאת ותגרום לציבור לסלוד מהחסידות כל מקום שאני הולך כולם מזועזעים חילול ה' נורא וגורם לכל יהודי להזדעזע ולהיגעל בושה וחרפה זה מה שיהודי שומר תורה
מוישה
7
זו דרך של חסידות???? תתאפסו על החיים שלכם אנשים!!!! איפה הבן אדם לחבירו????
חסוי
6
בושה וחרפה חילול ה
יחיאל
5
מקווה שהאדמור מויזניץ מרכז יגנה את ההתנהגות הזאת
פיני
4
חולי נפש פשוט חולי נפש
חרדי נורמלי
3
הם יכולים להתגייס!!!! הם חזקים זה מתאים לצה"ל היקרה
כנראה
2
למה אתם מגיבים על סירטון כ"כ קצר!! א"א לדעת בדיוק מה קרה, איך זה התחיל וכו'וכו'
שפוי
לא משנה, התנהגות כזאת זה לא מתאים. מה אתם חיות?
אני שפוי
1
בושה. מרביץ למישהו יותר מבוגר ממנו, וגם אם הוא בגיל שלו, מה זה ההתנהגות הזאת....
יהודי

