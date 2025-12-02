האלימות של חסידי ויזניץ מרכז בבני ברק (צילום: לפי סעיף 27א)
לינץ' במרכז בני ברק: במראות מזעזעים שמתקבלים הערב (שלישי) מעיר התורה והחסידות בני ברק, נצפו אברכים יראי שמים, חסידים, חוטפים מכות רצח מאת צעירים חסידים המזוהים כחסידי ויז'ניץ מרכז, כשכל פשעם וחטאם שערקו לחסידות אחרת במהלך השנים.
האירוע האלים אירע הלילה כשאחד מפורשי החסידות השיא את בנו באולם שמחות באיזור מרכז החסידות בבני ברק, והמוני צעירים משולהבים החלו לבצע לינץ' באורחים הרמים שהגיעו לשמחה, כשביניהם עשרות מפרושי החסידות.
כוחות המשטרה שהוזעקו למקום הצליחו רק לאחר שעה ארוכה לתפוס שליטה במקום.
0 תגובות