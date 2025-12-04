כיכר השבת
ב-140 קמ"ש

ללא אפשרות שחרור: גזר דין עצוב לנהג חרדי שנהג בשכרות

מרדכי ברקוביץ (23) מלייקווד נידון למאסר בגין תאונת דרכים בה נהרגה חואנה לופז-הרננדז (44); הנהג, ששתה כמעט כפול מהמותר ונסע במהירות 140 קמ"ש, זכה להפחתה בעונש בזכות קמפיין "אם שותים לא נוהגים" שהשיק (בעולם, חרדים)

שוטרי אגף התנועה (צילום: דוברות המשטרה)

בית המשפט בניו ג'רזי סיכם סאגה משפטית בת יותר משלוש שנים, וגזר היום (ד') על מרדכי ברקוביץ (23) מלייקווד שש שנות מאסר בכלא, כאשר לא תתאפשר לו אפשרות לשחרור על תנאי.

העונש הכבד ניתן בגין תאונת דרכים קטלנית שאירעה ב-22 ביולי 2022.

התאונה והפרת החוק הבוטה

התאונה הטרגית התרחשה כאשר ברקוביץ, שחזר הביתה מערב מיוחד של "טועמיה" ביום שישי לפני כניסת שבת, נהג באופן חמור:

שכרות: ריכוז האלכוהול בדמו עמד על 0.157, כמעט כפול מהסף החוקי המותר בניו ג'רזי (0.08).

מהירות מופרזת: הוא נהג במהירות של 140 קילומטרים לשעה – פי שניים מהמהירות המותרת באזור (70 קמ"ש).

התנגשות חזיתית: הנהג עקף פס לבן כפול, וכתוצאה מכך התנגש חזיתית ברכב שבא ממול.

כתוצאה מהתאונה נהרגה באופן טרגי חואנה לופז-הרננדז (44) ממקסיקו, וכן נפצעה קשה מריה פלורס-מורנו (35) מג'קסון.

שוטרי משטרת ניו יורק. אילוסטרציה (צילום: אתר שאטרסטוק)

חרטה וקמפיין ציבורי שהשפיעו

לאחר התאונה הביע מרדכי ברקוביץ חרטה עמוקה על מעשיו. הוא הקדיש את זמנו להשקת קמפיין ציבורי רחב היקף תחת הכותרת "אם שותים לא נוהגים", וקרא לנהגים להימנע מנהיגה בשכרות. הקמפיין זכה לתמיכה ציבורית רחבה, וכמעט 45,000 איש חתמו על התחייבות שלא לנהוג תחת השפעת אלכוהול.

השופט במשפט לקח בחשבון את החרטה והפעילות הציבורית של ברקוביץ:

הקלה בעונש: גזר הדין עמד על 6 שנות מאסר, ולא על 10 שנות מאסר כפי שדרשה התביעה, כהכרה בקמפיין המניעה שהוביל.

הסיפור משמש תזכורת טרגית להשלכות הקטלניות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר