ללא אפשרות שחרור: גזר דין עצוב לנהג חרדי שנהג בשכרות

שוטרי אגף התנועה ( צילום: דוברות המשטרה )

בית המשפט בניו ג'רזי סיכם סאגה משפטית בת יותר משלוש שנים, וגזר היום (ד') על מרדכי ברקוביץ (23) מלייקווד שש שנות מאסר בכלא, כאשר לא תתאפשר לו אפשרות לשחרור על תנאי.

העונש הכבד ניתן בגין תאונת דרכים קטלנית שאירעה ב-22 ביולי 2022. התאונה והפרת החוק הבוטה התאונה הטרגית התרחשה כאשר ברקוביץ, שחזר הביתה מערב מיוחד של "טועמיה" ביום שישי לפני כניסת שבת, נהג באופן חמור: פצצת מכחולית כבדה: הנשק שישראל הסתירה יוסי נכטיגל | 10:42 שכרות: ריכוז האלכוהול בדמו עמד על 0.157, כמעט כפול מהסף החוקי המותר בניו ג'רזי (0.08). מהירות מופרזת: הוא נהג במהירות של 140 קילומטרים לשעה – פי שניים מהמהירות המותרת באזור (70 קמ"ש). התנגשות חזיתית: הנהג עקף פס לבן כפול, וכתוצאה מכך התנגש חזיתית ברכב שבא ממול. כתוצאה מהתאונה נהרגה באופן טרגי חואנה לופז-הרננדז (44) ממקסיקו, וכן נפצעה קשה מריה פלורס-מורנו (35) מג'קסון.

שוטרי משטרת ניו יורק. אילוסטרציה ( צילום: אתר שאטרסטוק )

חרטה וקמפיין ציבורי שהשפיעו

לאחר התאונה הביע מרדכי ברקוביץ חרטה עמוקה על מעשיו. הוא הקדיש את זמנו להשקת קמפיין ציבורי רחב היקף תחת הכותרת "אם שותים לא נוהגים", וקרא לנהגים להימנע מנהיגה בשכרות. הקמפיין זכה לתמיכה ציבורית רחבה, וכמעט 45,000 איש חתמו על התחייבות שלא לנהוג תחת השפעת אלכוהול.

השופט במשפט לקח בחשבון את החרטה והפעילות הציבורית של ברקוביץ:

הקלה בעונש: גזר הדין עמד על 6 שנות מאסר, ולא על 10 שנות מאסר כפי שדרשה התביעה, כהכרה בקמפיין המניעה שהוביל.

הסיפור משמש תזכורת טרגית להשלכות הקטלניות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול.