זירת האירוע אמש בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

בני ברק | זעזוע עמוק וסערה חסרת תקדים מטלטלים את הציבור החרדי כולו, לאחר אירוע אלימות מחריד ומזעזע שהתרחש אמש (ליל ג') בסמוך למרכז חסידות ויז'ניץ בבני ברק.

קבוצת פורעים, המשתייכת לחסידות ויז'ניץ מרכז, תקפה באכזריות עד זוב דם אנשים, בהם פורשים מהחסידות ואורחיהם, שהגיעו לשמוח בחתונת בנו של הרב אפרים אסקל, גם הוא מפורשי החסידות. שניים מהמותקפים אושפזו בבית החולים, ביניהם אחד מבני הגה"צ המשפיע החסידי רבי אהרן טוסיג, שמאז האירוע אינו מש ממיטת בנו ומעתיר בתפילה לרפואתו השלימה.

הטרור של חסידי ויז'ניץ מרכז בבני ברק ( צילום: לפי סעיף 27א )

האירוע המצער התרחש בכניסה לאולמי 'היכלי מלכות' בעיר, הממוקמים בסמוך למרכז החסידות. החתונה, של החתן שזכה לסיים את כל הש"ס בבחרותו, הייתה אירוע של שמחה והודיה, אך הפכה תוך דקות למחזה זוועה.

לפי עדויות, חסידי ויז'ניץ מרכז פעלו קודם לכן במטרה למנוע את קיום החתונה במקום, כולל ניסיונות כושלים לתליית מודעות כזב על העברת החתונה.

משכשלו בכך, התאספו פורעים סמוך לאולם והחלו לתקוף את האורחים, בדגש על אלו שפרשו מהחסידות לאורך השנים.

"הם היכו באכזריות יהודים מבוגרים, פגעו בכבודם, קרעו בגדי לבם והשחיתו שטריימלים", סיפר עד ראיה והוסיף: "המקרה נמשך שעה ארוכה. הרגשנו טרור מוחלט".

התמונות הקשות והעדויות המזעזעות עוררו זעם רב, ובחסידות ויז'ניץ מרכז הוציאו במהלך הלילה מכתב הבהרה בו התנערה מאלימות וטענה כי אין זו דרכה.

הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, גאב"ד סאטמר אנטוורפן יצא במתקפה חריפה נגד המעשים, ואף הגדיר את המעורבים כ"אפיקורסים". הרב וייס, אשר מעורב במאבק להצלת עשרות משפחות מכת 'לב טהור', הדגיש בשיחה שנשא בארה"ב: "אין מדובר בחסידות אלא באפיקורסים".

החיד"א וייס בדבריו

דברי החיד"א וייס

כוחות המשטרה שהוזעקו למקום הצליחו להשליט סדר רק כעבור שעה ארוכה,אך עד כה לא דווח על עצורים בחשד למעשים הקשים.

הזעם הציבורי סביב פרשת התקיפה רק הולך וגובר, לאחר שבני משפחתו של אחד הפצועים הקשים, בנו של הגה"צ המשפיע החסידי רבי אהרן טוסיג, חושפים כי עד לרגע זה לא הגיעו גורמים מטעם משטרת ישראל לגבות עדות מבן המשפחה שהותקף באכזריות ואשר עדיין מאושפז בבית החולים.

גורמים המקורבים למשפחה טוענים כי "העובדה שלא בוצעו מעצרים, וכי המשטרה אפילו לא טרחה לגבות עדות מראש המשפחה שהותקף על ידי הפורעים, מעידה על אדישות מדאיגה כלפי פשעי אלימות בתוך הציבור החרדי, או לחץ חיצוני שמונע חקירה אפקטיבית".

"אדם מבוגר הוכה עד זוב דם וסובל מפציעות קשות המחייבות אשפוז, והמשטרה מתעלמת מהצורך הבסיסי לגבות את גרסתו לאירוע", הוסיף אחד מבני המשפחה שלא מש ממיטת יקירם: "ההתנהלות הזו היא מסר ברור לפורעים, אתם חסינים".

כוחות המשטרה סמוך למרכז החסידות אמש בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

האירוע מתרחש על רקע תקופה רגישה בחסידות, כאשר החסידות דשם מתכוננים ליומם הגדול, יום י"ב שבט, ומארגנים ימי ועידה מתוכננים בעיר אילת, אליהם צפויים לנסוע אנשים, נשים וטף מכל העולם.

השטריימיל של אחד המותקפים

גורמים בחסידות ויז'ניץ אמרו ל'כיכר השבת': "מה שמעורר סערה היא התעלמות שיטתית של חלקים בהנהגה הפוליטית והתקשורת החרדית מפרטי האירוע המזעזע".

לדבריהם: "זוהי אינה הפעם הראשונה שאירועי אלימות קשים מתרחשים בחסידות זו, וכי ההשתקה הפוליטית נובעת מאינטרסים צרים: הצורך בקולות החסידות במהלך מערכות בחירות – ארציות ומקומיות כאחת. הציבור החרדי דורש שהמנהיגות תשים את שלום הציבור ואת שמירת כבוד האדם מעל לשיקולים פוליטיים קואליציוניים".