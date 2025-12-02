הרופא מגולל את הדרמה הרפואית ( צילום: אבריימקה אייזנשטיין )

חודשים ספורים אחרי נס מטלטל, שהדהים את כל מי שנחשף אליו, כולל רופאים בכירים בצמרת הרפואה בישראל - חגג השבוע הרב פנחס פיזם, סגן מנהל תלמוד תורה חב"ד בקריות, את הצלתו האישית.

הוא חווה דום לב בשלהי חודש אב האחרון, איבד את ההכרה ופונה לבית חולים. תחזיות הרופאים היו פסימיות. אבל למרבה כולם חל שיפור דרמטי במצבו בתוך זמן קצר. באירוע אמש, סיפר פרופ' גדעון סער מהמרכז הרפואי רמב"ם, פרטים נוספים על הדרמה הרפואית שאותה הגדיר בפה מלא כנס.

"קרה לו, לרב פנחס, לא רק נס אחד אלא שני ניסים", הוא אמר לקהל. "אנחנו השליחים הקטנים של הקדוש ברוך הוא, וחושב שהיה פה באמת נס גדול".

הוא פירט: "הנס הראשון היה שלמרות הפגיעה החמורה הוא חזר לחים. זה בלתי נתפס. במהלך הטיפול היה הרב פנחס במצב של דום לב 3 פעמים, הלב חדל לפעום לחלוטין, ושלוש פעמים החזירו אותו לחיים".

הפרופ' המשיך: "בדרך כלל אנשים שעוברים כזה מהלך מסובך, נוצר אצלם נזק. הלב לא יכול לעבור את כל התלאה הזו ללא נזק. פה קרה הנס השני - שהרב השתקם לחלוטין".

הוא פנה לעבר הרב ושליח חב"ד שישב לצידו וחייך: "אם תרצה להגיע לנצחנים לא תהיה לך שום בעיה".

במעמד השתתף גם אביו של הרב פנחס, רב קהילת חב"ד בקריית שמואל הרב יוסף אברהם פיזם, רב קהילת חב"ד בקרית אתא וחבר בית דין רבני חב"ד הרב חיים שלמה דיסקין, רב העיר קרית מוצקין הרב דוד מאיר דרוקמן ועוד רבים ממכרים ומבני המשפחה.