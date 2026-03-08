כיכר השבת
"קרה לנו נס": שבר טיל איראני נפל בחדר הכביסה של המשפחה החרדית

רסיס מטיל איראני פגע הלילה בדירת משפחה חרדית בלוד. בני המשפחה ניצלו בנס לאחר שיצאו למדרגות הבניין עם הישמע האזעקה: "עושים את מה שצריך ואין מקום לחרדה" (חרדים)

(צילום: דוברות עיריית לוד)

נס גדול: רסיס מטיל איראני, ששוגר לעבר מרכז הארץ, נפל בעוצמה הלילה (בין שבת לראשון) בבניין בעיר לוד במרכז הארץ - בדירת מגורים של משפחה מקהילת חסידי חב"ד בעיר.

בני המשפחה ניצלו בנס כאשר יצאו לחדר המדריגות מיד עם הישמע האזעקה, כפי הנחיות פיקוד העורף. נזק רב נגרם לרכוש בחדר בו שהו דקות ספורות לפני כן.

ההורים הרב מענדי ורעייתו שיינדי פיזם סיפרו חדשות 12 הלילה: "כשנכנסנו לבית ראינו את השבר הגדול, ובאותו רגע הרמנו את הילדים וקודם כל יצאנו.

"הגיעו החבלנים ווידאו שהכל בסדר ואז חזרתי לקחת דברים. אנחנו בריאים ושלמים וזה מה שחשוב מבינים שהשם עשה לנו נס גדול. בעוד מטר קדימה והדברים יכלו לקרות אחרת".

(צילום: דוברות עיריית לוד)

הם הוסיפו כי "אין מקום לחרדה, אולי היא תבוא אחר כך. כהורים לילדים אנחנו חייבים לשלוט על הסיטואציה. ארץ ישראל זה מקום אשר 'עיני ה' בה מראשית השנה ועד אחרית שנה', המקום הכי בטוח בעולם, ולכן אין ממה לחשוש. אנחנו עושים את מה שצריך".

ראש העיר, יאיר רביבו, הגיע אל הבית הממוקם בדרום העיר ואמר: "המקרה הזה מזכיר לכולנו עד כמה חשוב להישמע להנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. תושבות ותושבים יקרים, המשיכו לגלות אחריות, להקפיד על ההנחיות ולהגיע למרחב מוגן בזמן. בשורות טובות לכולנו".

(צילום: דוברות עיריית לוד)
(צילום: דוברות עיריית לוד)

