קבוצה של עשרות תלמידי ישיבה אמריקנים מחסידות חב"ד, הלומדים בישיבת 'צעירי השלוחים – מתיבתא' בצפת שבצפון הארץ, נחתו אתמול בניו יורק לאחר מסע נדודים בלתי צפוי ורווי אי־ודאות, בעקבות המלחמה בישראל.

הבחורים תכננו לצאת מהארץ ביום חמישי האחרון, לקראת חג הפסח, אולם התוכניות השתבשו ברגע האחרון, כאשר במהלך השבת פרצה המלחמה ושדה התעופה בישראל נסגר.

לפי הדיווח באתר COLlive, הקבוצה שמנתה כשלושים תלמידים פנו עם פרוץ המלחמה לקבוצת חילוץ אמריקנית בניסיון למצוא דרך לעזוב את ישראל. אנשי הקבוצה הציעו להעבירם לירדן, ומשם להטיסם לאירופה ובהמשך לארצות הברית.

ביום שלישי האחרון, חג הפורים, יצאו הבחורים לירדן והתאכסנו בבית מלון מקומי. מטעמי ביטחון נאסר עליהם לצאת מהמלון. לפי התכנון המקורי, ביום רביעי היו אמורים להמשיך בטיסה מירדן – כאשר אליהם הייתה אמורה להצטרף קבוצה נוספת של כ־35 בנות סמינר חב"דיות אמריקניות מסמינר 'בית רבקה'.

הבנות תכננו במקור לצאת מישראל במוצאי השבת שלפני פורים לחופשת פסח בארצות הברית, אולם גם תכניותיהן השתבשו בעקבות המלחמה. בינתיים הן נותרו בארץ.

בסופו של דבר, ביום רביעי התאחדו שתי הקבוצות בירדן, כשהן ממתינות לטיסה שתיקח אותן לאתונה שביוון – על פי התכנון המקורי. אולם סיבוכים בלתי צפויים גרמו לעיכובים רבים. בין היתר נסגר המרחב האווירי בירדן בעקבות ירי הטילים והמצב הביטחוני.

גם ביום חמישי לא חלה התקדמות. בלילה נסעו חברי הקבוצה לשדה התעופה בתקווה שהטיסה תצא לדרכה, אך לבסוף היא לא המריאה והם נאלצו לשוב למלון. בשלב זה כבר נראה היה כי ייאלצו לעשות את השבת בירדן.

אתגר משמעותי נוסף שעמד בפניהם היה נושא האוכל הכשר. מלאי המזון שברשותם היה מצומצם, והם ניסו להסתדר באמצעות מעט מזון שהיה בידיהם בשילוב פירות וירקות.

לבסוף אכן עשו חברי הקבוצה את השבת בירדן. הרב שלום דוכמן מארגון כולל חב"ד ניסה לסייע להם וארגן עבורם מזון לשבת כבר בבוקר יום שישי, אולם למרבה הצער רשויות הגבול הירדניות החרימו את האוכל והשליכו אותו בכניסה למדינה – למורת רוחם של אנשי הארגון.

מי שנחלצו לעזרה היו שוב בנות הקבוצה, אשר תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של כשרות הצליחו להכין אוכל לשבת באמצעות מצרכים בסיסיים שהשיגו במקום.

לפי הדיווח, חברי הקבוצה הקפידו שלא להתפשר על עניינים הלכתיים ונזהרו עד קצה האחרון בכל הנוגע לחילול שבת, למרות שלדברי רבנים עמם התייעצו היה מדובר אף במצב של ספק פיקוח נפש. במהלך השבת קיימו תפילות שבת וסעודות שבת כהלכתן.

במהלך הימים הללו התערבו בפרשה גם גורמים בכירים בארצות הברית, בהם הרב יהודה קפלון – מקורבו של הנשיא טראמפ וחסיד חב"ד – וכן מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. המעורבות והלחצים שהופעלו סייעו לבסוף להסדרת יציאתם של חברי הקבוצה.

במוצאי השבת עלו הבחורים והבחורות על טיסה של חברת Royal Jordanian. בשעות הבוקר של יום ראשון הם נחתו בשדה התעופה בוושינגטון, ומשם המשיכו באוטובוס לשכונת קראון הייטס שבניו יורק.