שני אחים פלסטינים, שוהים בלתי חוקיים, נתפסו הערב (שני) בתוך רכב בעיר החרדית בני ברק - יחד עם גברים נוספים, ערבים ישראלים. הם נעצרו במקום.

זה קרה בזכות ערנותם של שוטרי יחידת האופנועים במשטרת בני ברק-רמת גן של מרחב דן במשטרת ישראל.

במסגרת הפעילות המבצעית היזומה של שוטרי יחידת האופנועים במשטרת בני ברק-רמת גן, השוטרים בדקו הערב, בסביבות השעה 19:40, רכב ברחובות ז'בוטינסקי והרב שך בבני ברק.

במהלך בדיקת הרישיונות, השוטרים הבחינו בשני גברים שהסתתרו במושבים האחוריים. בבדיקה שנערכה, התברר כי השניים הם שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון, בני 19 ו-22.

השוטרים עצרו את השב"חים, וכן עצרו כאמור את הנהג ואת הנוסע הנוסף, בני 19 ו-31 תושבי כפר קאסם. הם חשודים בהסעה והעסקת שב"חים.

כלל החשודים הובאו לחקירה בתחנת המשטרה.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בהעסקה, הסעה והלנה של שוהים בלתי חוקיים, המהווים סכנה לביטחון הציבור ויפעלו לביצוע מעצרם ולמיצוי הדין עימם", נמסר מהמשטרה.