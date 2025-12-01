נהגת תושבת העיר החרדית בני ברק קיבלה פיצוי משמעותי של 150 אלף שקל בעקבות פגיעה בתאונת דרכים עם אוטובוס. זאת לאחר שבתחילה חברת הביטוח הציעה לה פיצוי נמוך ביותר.

האישה, שסבלה מפגיעות בצוואר ובגב בעקבות ההתנגשות, פנתה לעזרת עורכת‑הדין ליטל ביבר-חייקין כדי להיאבק על זכויותיה - בסופו של דבר, לפי הדיווח ב'וואלה', זכתה לפיצוי פי 50 מהסכום שהוצע לה בתחילה.

התאונה שבה נפגעה האישה התרחשה לפני כשנה וחצי, בשעת בוקר בחודש מרץ 2024. היא יצאה לביתה בדרכה לעבודה, ובעודה נוהגת ברכב בכביש 482, ממזרח לקניון איילון, האטה את רכבה בשל עומס תנועה.

אז, לפתע, הרגישה חבטה עזה. הרכב שלה היטלטל. התברר שאוטובוס שנסע מאחוריה לא שמר מרחק מספיק והתנגש בה מאחור.

בהתחלה, לפי הדיווח, לא הרגישה האישה בכאבים חריגים. אבל בחלוף מספר שעות הכאבים התגברו והיא הגיעה לבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, שם המליצו לה לשמור על מנוחה וליטול משככי כאבים וכדומה.

אבל הזמן חלף והכאבים בגבה ובצווארה לא חלפו. היא טענה כי הפגיעה שלה בתאונה השפיעה על חיי היום־יום שלה באופן משמעותי, כולל כאבים כרוניים והגבלות בתנועה.

היא פנתה לבדיקות הדמייה מקיפות ושם התברר כי היא סובלת מבלטי דיסק בצוואר ובגב, וכן מהנמכת חוליה בגב התחתון. מצבה גרם לה לקשיים בעבודה ובחיי היום־יום, אם כי היא המשיכה למלא את תפקידה המנהלי.

בשלב הזה פנתה לעורך הדין ביבר חייקין, העוסקת במימוש זכויות רפואיות של נפגעי תאונות דרכים. עוכת הדין שיגרה בשמה מכתב לחברת הביטוח וביקשה פיצויים. בתגובה הודיעה החברה שתהיה מוכנה לשלם 3,000 שקלים בלבד.

עורכת הדין טענה כי מדובר בהצעה מבזה והגישה תביעה נגד חברת הביטוח, ובמקביל תביעה ליפצויים מהמוסד לביטוח לאומי - משום שהתאונה התרחשה בדרכה למשרד. הביטוח לאומי הכיר בה כנפגעה עבודה. ההכרה כללה נכות צמיתה של 9.75% בשל הפגיעות בצוואר ובגב.

לאחר ההכרה, פנתה עורכת‑דין מטעם האישה גם לחברת הביטוח של הרכב המעורב בדרישה לפיצוי הולם. המגעים בין הצדדים הובילו בסופו של דבר להסדר פשרה, ובמסגרתו הסכימה חברת הביטוח לשלם לפגועה סכום של 152,000 שקלים.

הפיצוי הכולל, לאחר חישוב כל רכיבי הנזק וההוצאות, הסתכם בכ‑194,000 שקלים - פי עשרות רבות מהסכום הראשוני שהוצע על ידי חברת הביטוח.