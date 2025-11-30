עגלת המאפים התהפכה במאפייה, בן 11 נפצע בינוני

ילד חרדי כבן 11 נפצע הבוקר (ראשון) באורח בינוני לאחר שנפגע במאפייה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק.

האירוע התרחש, כאמור, בתוך מאפייה, כאשר עגלת המאפים התהפכה ופגעה בילד.

כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים 'שניידר' במצב בינוני.

אליהו צרפתי, מוישי מילר ויהודה זיסו חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד שנפצע בגפיו ובפלג גופו התחתון לאחר שעגלת מאפים התהפכה עליו במאפייה.

"הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר כשמצבו בשלב זה מוגדר בינוני".