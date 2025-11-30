כיכר השבת
עגלת המאפים התהפכה במאפייה, בן 11 נפצע בינוני

ילד חרדי כבן 11 נפצע באורח בינוני לאחר שעגלת המאפים במאפייה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, התהפכה עליו | הוא פונה לבית החולים שניידר (חדשות)

העגלה במאפייה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד חרדי כבן 11 נפצע הבוקר (ראשון) באורח בינוני לאחר שנפגע במאפייה ברחוב רבי עקיבא ב.

האירוע התרחש, כאמור, בתוך מאפייה, כאשר עגלת המאפים התהפכה ופגעה בילד.

כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים 'שניידר' במצב בינוני.

אליהו צרפתי, מוישי מילר ויהודה זיסו חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בילד שנפצע בגפיו ובפלג גופו התחתון לאחר שעגלת מאפים התהפכה עליו במאפייה.

"הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר כשמצבו בשלב זה מוגדר בינוני".

