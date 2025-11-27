כיכר השבת
התמוטט בפתאומיות

הלם בבני ברק: איש החסד הידוע ר' משה מור, שהקים את הארגון החשוב - נפטר

הלילה נפטר הרב משה מור ז"ל ממייסדי ארגון 'הצלה' | לפני שלושה שבועות התמוטט בפתאומיות במהלך הליכה עם אביו (דיין האמת)

הרב משה מור ז"ל

התושבים לא מעכלים: בבית החולים איכילוב נפטר הלילה (חמישי) הרב משה מור זצ"ל - מוותיקי ארגון 'הצלה' ומאנשי החסד של העיר והוא בן 56 בפטירתו.

לפני מספר שבועות הרב מור פונה לבית החולים בזמן שהתמוטט ברחוב לעיני אביו הישיש, ונזקק לטיפול רפואי דחוף.

המנוח ז"ל נולד בעיר התורה והחסידות בני ברק, לאביו הגאון ר' שמואל מור - בוגר ישיבת פוניבז ומהתלמידים הוותיקים של הגאון ר' אליהו אליעזר דסלר בעל ה"מכתב מאליהו" והוא המשיך בדרכי אבותיו ולמד גם בספינת הדגל הליטאית.

אימו של המנוח, היא המחנכת הצדקת מרת דינה מור ע"ה ביתו של הגאון ר' משה ציוני ז"ל - מי שהייתה אחת המחנכות הידועות, ושימשה במשך 30 שנה כמנהלת המרכז הפדגוגי של החינוך העצמאי בבני ברק.

המנוח הותיר אחיו שלושה ילדים שכולם הולכים בדרך התורה והמצוות, את אביו ואחיו בני.

הלוויתו של ר' משה זצ"ל תצא הבוקר חמישי ז' כסליו בשעה 11:00 מביתו ברחוב הרב זמבא 3 רמת אלחנן ב"ב - לבית החיים בעיר אלעד.

1
ברוך דיין האמת. יהודי יקר. יהי זכרו ברוך.
אלי

