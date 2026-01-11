אבל כבד ירד על קהילת סערט ויז'ניץ עם הישמע הבשורה הקשה והמרה על פטירתו של הבחור החשוב, נפש נקי וצדיק, דוד פייג ז"ל, מחשובי בחורי החסידות, והוא בן 26 שנים בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל, שנולד למשפחה של תורה ונגינה, התמודד מאז לידתו עם חולאים ויסורים קשים ומרים. למרות המכאובים שליוו את כל שנותיו, קיבל את גזירת שמיים באהבה ובתמימות, והיה לשם דבר באצילות מידותיו ובנפשו הזכה.

דוד ז"ל הוא בנו של המלחין והבעל-מנגן הנודע, מחשובי חסידי סערט ויז'ניץ, הרה"ח ר' יהודה הערש פייג שיבלחט"א. נכדו של המלחין המפורסם לבית שומרי אמונים, הרה"ח ר' חיים שמשון פייג שיבלחט"א. בבית גדול זה ספג את אהבת התורה והדבקות, שאותן ביטא בתפילותיו המרוממות שנאמרו בלהבת אש, כבן המתחטא לפני אביו שבשמיים.

בצעירותו למד במוסדות סערט ויז'ניץ – בתלמוד התורה ובישיבה, שם קנה את קנייניו הרוחניים. חבריו לספסל הלימודים מספרים על בחור שקדן בצורה יוצאת דופן, ירא שמיים מרבים, שעמל בתורה בכל כוחו ושמח ביגיעתה גם ברגעים הקשים ביותר. הוא היה כליל המעלות, נח לשמיים ונח לבריות, שתמיד דאג לחזק את סובביו באמונה טהורה ובביטחון בצור עולמים.

אירוע מרגש ומצמרר נרשם רק בשבת האחרונה, פרשת שמות, כאשר דוד ז"ל עוד הספיק להשתתף בשבת ההתאחדות של לומדי כולל "תורת קבע" של חסידי סערט ויז'ניץ, שנערכה במושב גורן שבצפון. בשבת זו הסתופף בין חבריו וזכה לרגעים של קורת רוח ושמחה חסידית אחרונה.

מסע הלוויה יצא היום (ראשון) בשעה 14:00 בצהריים מרחבת ביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה, בדרכו לבית החיים "שדה יהושע" (שער תמר) בעיר, שם ייטמן למנוחת עולמים.

הותיר אחריו משפחה כואבת, חברים שבורי לב וקהילה שלמה המבכה את עלייתו של צעיר בדמי ימיו שזיכך את עצמו בייסורים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים