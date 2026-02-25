כיכר השבת
ברוך דיין האמת

מונטריאול מתעטפת באבל: הגאון רבי אשר גרינפלד זצ"ל, הסתלק לבית עולמו

ממונטריאול הרחוקה מגיע הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון רבי אשר גרינפלד זצ"ל, רב קהילת 'אמרי חיים' ויז'ניץ בעיר| המנוח זצ"ל מתלמידיו המובהקים של בעל 'שבט הלוי', היה נואם בחסד עליון ומנהיג נערץ שהקים עולה של תורה בעיר (דיין האמת)

הרה"ג ר' אשר גרינפלד זצ"ל (צילום: כיכר השבת)

בצער רב וביגון קודר התקבלה הבוקר (רביעי) הבשורה הקשה על הסתלקותו של הגאון רבי אשר גרינפלד זצ"ל, רב קהילת 'אמרי חיים' דחסידי ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה, לאחר תקופת אשפוז בעקבות חולשתו הרבה.

המנוח זצ"ל היה דמות תורנית בולטת ומאור פנים לכל אדם. בבחרותו זכה ליצוק מים על ידיו של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל, בעל 'שבט הלוי', והיה נחשב לאחד מתלמידיו המובהקים. בהמשך הדרך, התקשר בקשר בל ינתק אל גזע אדמו"רי בית ויז'ניץ והיה דבוק בלב ונפש לאדמו"רי החסידות.

לפני מספר עשורים נקרא לשמש כרב הקהילה במונטריאול. בתפקידו זה הרביץ תורה ויראה, השכים והעריב לבתי כנסיות ומדרשות, והעמיד דורות של חסידים ואנשי מעשה. נודע בפה מפיק מרגליות והיה נואם מבוקש בחסד עליון, כאשר רבים ברחבי העולם נהנו מדרשותיו המרתקות ששילבו עומק תורני עם חום חסידי.

בקהילת ויז'ניץ ובקרב כלל יהודי מונטריאול מבכים את האבידה הגדולה של רב ומנהיג שהיה כתובת לכל דבר ועניין.

פרטים על מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.

בד"ה נראה כמו כ"ק אדמו"ר מסקווירא זצ"ל
י ק

