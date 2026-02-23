בצער רב וביגון קודר התקבלה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרה"ח ר' גרשון ליכטשיין ז"ל, מדמויות ההוד של חסידות גור, אשר השיב את נשמתו לבוראה אמש בחצות הלילה והוא בן 73 בפטירתו.

המנוח ז"ל, תושב העיר בני ברק, היה דמות מוכרת ואהובה בתנועת החסידות ובמיוחד בעיר אשדוד, שם כיהן במשך למעלה מארבעה עשורים כמזכיר המיתולוגי של ישיבת "בית ישראל" של חסידות גור ברובע ג'. בתפקידו זה עמד לימינו של מייסד הישיבה, הרב יוסף קפלושניק ז"ל, ובזכות מסירותו יוצאת הדופן ומקצועיותו, זכתה הישיבה להתבסס ולהפוך לתל תלפיות.

ר' גרשון ז"ל נודע בלב רחב ובמאור פנים לכל אדם. אלפי בחורי הישיבה שעברו תחת ידו לאורך השנים מספרים על דמות אבהית, הדואגת לכל מחסורם במסירות שאין לה קץ. גם בנסיעותיו היומיומיות בקו בני ברק אשדוד, רכש לעצמו חוג ידידים נרחב שנשבה בקסם אישיותו האצילית.

בשנים האחרונות התמודד בגבורה עם מחלה קשה. גם בימי הייסורים שמר על שלוות רוח אמונה יצוקה ובטחון בבורא עולם, וקיבל את הדין באהבה ובשתיקה. אמש, כשבני משפחתו שוהים לצד מיטתו, נפרד מהעולם הזה כשהוא מותיר אחריו חלל עצום בקרב מכריו הרבים.

המנוח זכה להקים דור ישרים מבורך, בנים ונכדים הממשיכים בדרך התורה והחסידות. בין בניו נמנה הרה"ג ר' יהודה לייב ליכטשיין, מראשי בד"ץ "קהילות" ומחשובי רבני חסידות גור באשדוד. חתנו הוא הרה"ג ר' גדליה שארר, ממרביצי התורה הנודעים בירושלים.

מסע הלוויה ייצא היום (שני) בשעה 11:00 בבוקר מבית ההלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות, שם ייטמן לצד אביו הרה"ח ר' יצחק ליכטשיין ז"ל.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.