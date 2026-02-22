בעיר הקודש ירושלים נגדעה אמש (מוצ"ש תרומה) דמות הוד של חסיד וירא שמיים, עם הסתלקותו בשיבה טובה ובגיל מופלג של הרה"ח ר' משה פרקש ז"ל, מזקני וחשובי חסידי סערט ויז'ניץ, והוא בן 94 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד ברומניה לאביו הרה"ח ר' אלימלך פרקש ז"ל. לאחר שזכה לעלות לארץ הקודש, היה מבוני ומקימי עולם התורה וההתיישבות, כאשר נמנה על קבוצת המייסדים של מושב 'בית חלקיה'.

מכריו מספרים על דמות של יהודי מוקיר רבנן ורחים רבנן, שכל חייו היו סביב התורה והמצוות. ר' משה ז"ל היה דוגמה חיה ליהודי שקובע עיתים לתורה בכל מצב, מדי בוקר היה משכים קום בשעות המוקדמות, עוד בטרם עלות השחר, ומקדים לבוא לבית המדרש כדי לפתוח את היום בעמל התורה ובתפילה.

במשך עשרות שנים התגורר ברמת ויז'ניץ בחיפה, שם היה דמות מוכרת ואהובה. הוא היה קשור בכל נימי נפשו לאדמו"רי החסידות, לבעל ה'מקור ברוך' זי"ע, לבעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע, וייבדל לחיים טובים להאדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אליו התבטל בלב ונפש.