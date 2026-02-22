כיכר השבת
ממייסדי מושב בית חלקיה

זקן וחסיד | הרה"ח רבי משה פרקש ז"ל מזקני חסידי סערט ויז'ניץ הלך לעולמו

ברוך דיין האמת, הבוקר הגיעה מירושלים הבשורה המעציבה על פטירתו של הרה"ח ר' משה פרקש ז"ל, מזקני וחשובי החסידים, כשהוא בן 94 בפטירתו • היה ממייסדי מושב בית חלקיה ודמות של חסיד מהדור הקודם • הלווייתו תצא בצהריים משמגר (דיין האמת)

הרב משה פרקש ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

בעיר הקודש ירושלים נגדעה אמש (מוצ"ש תרומה) דמות הוד של חסיד וירא שמיים, עם הסתלקותו בשיבה טובה ובגיל מופלג של הרה"ח ר' משה פרקש ז"ל, מזקני וחשובי חסידי סערט ויז'ניץ, והוא בן 94 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד ברומניה לאביו הרה"ח ר' אלימלך פרקש ז"ל. לאחר שזכה לעלות לארץ הקודש, היה מבוני ומקימי עולם התורה וההתיישבות, כאשר נמנה על קבוצת המייסדים של מושב 'בית חלקיה'.

מכריו מספרים על דמות של יהודי מוקיר רבנן ורחים רבנן, שכל חייו היו סביב התורה והמצוות. ר' משה ז"ל היה דוגמה חיה ליהודי שקובע עיתים לתורה בכל מצב, מדי בוקר היה משכים קום בשעות המוקדמות, עוד בטרם עלות השחר, ומקדים לבוא לבית המדרש כדי לפתוח את היום בעמל התורה ובתפילה.

במשך עשרות שנים התגורר ברמת ויז'ניץ בחיפה, שם היה דמות מוכרת ואהובה. הוא היה קשור בכל נימי נפשו לאדמו"רי החסידות, לבעל ה'מקור ברוך' זי"ע, לבעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע, וייבדל לחיים טובים להאדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אליו התבטל בלב ונפש.

הרב משה פרקש ז"ל עם בילחט"א רבו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ (צילום: באדיבות המשפחה)

בשנים האחרונות קבע המנוח את משכנו בעיר הקודש ירושלים, שם המשיך בסדר יומו הרוחני עד ימיו האחרונים. הוא זכה להותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים, תלמידי חכמים ואנשי מעשה העוסקים בתורה ובמצוות וממשיכים בדרכו המפוארת.

מסע ההלוויה ייצא היום, יום ראשון, בשעה 12:00 בצהריים מבית הלוויות שמגר בירושלים אל עבר 'הר המנוחות' בעיר.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה

