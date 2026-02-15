המונים ליוו אמש בחצות הלילה, את האשה החשובה והצדקנית, הרבנית מרת טובה גיטל לוריא ע"ה, אלמנת הדיין הגדול והמפורסם, הגה"צ רבי משולם זושא לוריא זצ"ל, דומ"ץ ויז'ניץ, ומדמויות ההוד בדור העבר, אשר השיבה נשמתה הזכה לבוראה בביתה, בשיבה טובה והיא בת צ"ב שנים בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בי"ב בכסלו תרצ"ד לאביה הגה"ח רבי חיים ישראל ברוך וועג ז"ל, מדמויות ההוד של עיה"ק טבריה של מעלה. בהגיעה לפרקה היא נישאה לבעלה הגדול, הגאון רבי משולם זושא לוריא זצ"ל, ויחד הקימו בית של תורה והוראה בקרית ויז'ניץ. בעלה זצ"ל שימש כדומ"ץ הקריה ואחד מרבניה הבולטים של העיר, דמות של ענווה ושפלות ברך שרבים שיחרו לפתחו.

הרבנית ע"ה הייתה דמות מופת של אשת חבר. כל חייה התבטלו בפני שקידת התורה של בעלה ודקדוקי ההלכה המחמירים שלו. נודע בשערים כי בעלה זצ"ל התנזר לאורך עשרות שנים מלאכול מוצרים שיוצרו מחוץ לבית, והרבנית, בעמל כפיים מופלא, הכינה עבורו את הכל מאפס.

החל מייצור מוצרי גבינה ביתיים ומליחת הבשר בבית, ועד להכנת פתיתים, יין ותבשילים מורכבים, הכל נעשה בידיה האמונות. חסידים מספרים כי האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע"א היה מקפיד לשתות בחג הפסח דווקא מהיין המיוחד שהכינו בבית משפחת לוריא המפורסמת. לימים זכתה, כאשר זכתה להשתדך עם בית המלוכה של ויז'ניץ. הרה"ק בעל אדמו"ר ה'ישועות משה' זי"ע הפך למחותנה, כאשר נכדו, הגאון רבי ברוך שמעון ארנסטר, נישא לנכדתה, בת בנה הגאון רבי שמואל לוריא, דומ"ץ ויז'ניץ באנטוורפן.