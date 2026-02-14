אבל כבד בחצר הקודש פינסק קארלין, במהלך השבת הלך לעולמו הגה"ח הישיש רבי יהודה רוזנפלד זצ"ל מזקני וחשובי חסידי פינסק קרלין, שהלך לעולמו בשבת קודש בשיבה טובה, כשהוא בן 91.

המנוח זצ"ל נולד בירושלים בכ"ו בטבת תרצ"ה לאביו השוחט הרה"ח רבי יצחק מנשה רוזנפלד זצ"ל, ולאמו ע"ה, בתו של הגה"ח רבי יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל (מזקני קרלין ומצאצאי בעל ה'אור החיים' והרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין).

בצעירותו קנה את תורתו במוסדות קרלין והתבטל לרבותיו אדמו"רי השושלת. עם הגיעו לפרקו נישא לבת הרה"ח רבי יצחק רכטשפר זצ"ל. למחייתו שימש כשוחט מפורסם בירושלים, מלאכה שעשה בדקדוק וביראת שמים צרופה. לצד זאת, נודע כמתמיד עצום שלא החסיר רגע מלימוד התורה, כשהוא מנצל כל עת פנויה לעיון התורה

המנוח זצ"ל הוא אחיו של האדמו"ר בעל מפינסק קרלין זצ"ל, ודודו של יבלחט"א האדמו"ר מפינסק קרלין.

המנוח זכה להעמיד דור ישרים מבורך בנים ובנות, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

פרטי מסע הלוויה, הצפוי להתקיים הערב במוצאי שבת, יפורסמו בהמשך

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים