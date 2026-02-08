בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק, הלך לעולמו בשעות הבוקר של שבת קודש הרה"ג ר' אריה ירום זצ"ל, מחשובי ותיקי האברכים בישיבת מיר ותושב שכונת הר נוף בירושלים, והוא בן 78 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בשנת תש"ז, בבחרותו קנה את קנייניו הרוחניים בישיבת הנגב בנתיבות, שם דבק ברבו המובהק, ראש הישיבה הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל, וממנו קיבל את דרך הלימוד והנהגת התורה.

בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו תחי', בתו של ר' יום טוב חיים הכהן פרידמן זצ"ל. יחד בנו את ביתם על אדני התורה והיראה בשכונת הר נוף בירושלים.

למעלה מיובל שנים היה הרב ירום דמות מוכרת ומוערכת בהיכל ישיבת מיר בירושלים. הוא נמנה על שקידי הישיבה הוותיקים, כשהוא מקדיש את כל עתותיו לעמל התורה וליראת שמים צרופה. מכריו מספרים על יהודי שכל הליכותיו היו בנמיכות רוח ובדבקות בבורא יתברך שמו.

זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים וחתנים העוסקים בתורה ובמצוות ההולכים בדרכו.

מסע הלוויה יצא הערב (מוצאי שבת קודש, פרשת יתרו) מבית הלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות, שם נטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.