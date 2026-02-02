הנגיד מממלכת סאטמר | הרב ישראל דב גולדברגר ז"ל הלך לעולמו

בצער רב ובאבל כבד התקבלה הבשורה על פטירתו של הנגיד המפואר, עמוד התווך של מוסדות סאטמר ברחבי תבל, הרה"ח ר' ישראל דב גולדברגר ז"ל. המנוח, שעשה את הונו בעסקי הנדל"ן, נודע כמי שהפך את עושרו לכלי שרת עבור עולם התורה והחינוך, כשהוא מקים בנייני ענק ומוסדות מפוארים בהון עתק.

שמו של ר' ישראל דב חקוק באותיות זהב על מבני הציבור המרכזיים ב'קרית יואל'. רק לאחרונה זכה לחנוך את הבניין החדש והעצום של בית החינוך לבנות "בית רחל" בעיר, פרויקט שדרש משאבים כבירים אותם העניק בלב חפץ. לדברי מקורביו, במהלך 15 השנים האחרונות בלבד, תרם המנוח סכום עתק של כ-40 מיליון דולר לבניית והחזקת מוסדות סאטמר.

רק לפני חודש ימים, בעודו נאבק על בריאותו, הספיק להעניק תרומה אחרונה בסך 3.5 מיליון דולר להרחבת בית המדרש הגדול של החסידות ברחוב ראדני בוויליאמסבורג, היכל אשר נקרא על שמו ולזכרו - "היכל ישראל דב". חותמו הגיע עד לירושלים עיר הקודש, שם תרם קומה שלמה בבניין בית הספר של החסידות, הנקראת "קומת רבי ישראל דב".

ר' ישראל דב ז"ל היה קשור בנימי נפשו לאדמו"רי סאטמר לדורותיהם. הוא זכה להסתופף בצלו של מרן ה'ויואל משה' זי"ע, היה מחסידיו המובהקים של מרן ה'ברך משה' זי"ע, ודבק בלו"נ בבנו האדמו"ר מהרי"י מסאטמר.

הקשר המיוחד וההערכה שרחש לו האדמו"ר התבטאו באופן מרגש בתקופה האחרונה כאשר מצבו הבריאותי הידרדר והוא אושפז בפלורידה, טס האדמו"ר מסאטמר במיוחד לביקור בזק של כמה שעות כדי לבקרו.

המנוח השאיר אחריו משפחה ענפה הממשיכה בדרכו, חסידי סאטמר בכל העולם מבכים את לכתו של איש אשר ליבו היה פתוח כאולם לכל דבר שבקדושה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.