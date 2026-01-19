איש ירושלים שלא שינה לבושו בקנדה: הגאון רבי אהרן כהן זצ"ל

אבל כבד בירושלים: במוצאי שב"ק ליוו המונים למנוחות את הרה"ח אהרן ברוך כהן זצ"ל, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים, אשר השיב נשמתו הזכה לבוראו והוא בן ע"ו בפטירתו.

המנוח ז"ל היה 'אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה'. ר' אהרן ז"ל היה במהות נשמתו ובהווייתו 'איש ירושלים' חסיד בויאן ומשמש רבותיו לבית רוז'ין היה בבחינת 'קיבל מהם' כמאמר הכתוב : 'היה מתאבק בעפר רגליהם, והיה שותה בצמא את דבריהם'

המנוח ז"ל נולד בחודש תמוז תש"י בירושלים לאביו הרה"ח יחיאל אריה לייב ז"ל שהיה מנטורי קרתא שומרי החומות של ירושלים העתיקה, אביו בהיותו גבאי בית הכנסת תפארת ישראל סירב לנטוש את משמרת הקודש ונלקח בשבי הירדני

ולאמו ע"ה, בתו של הרה"ח מרדכי יידל איינפלד ז"ל שהיה חסיד גור והיה יושב תדיר בטישים אצל האדמו"רים ה'אמרי אמת', ה'בית ישראל', ו'הלב שמחה' זי"ע אליהם היה מקורב ומקושר בלב ונפש.

בבחרותו למד בישיבת רוז'ין – בויאן בירושלים והיה קשור בכל נימי נפשו בעוז ורוממות בשושלת בית רוז'ין המעטירה ונודע בקרבתו העצומה להאדמו"ר בויאן זי"ע ויבלחט"א מהם שאב תורת חסידות מתוך 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך'

'מתחמם כנגד אורן של חכמים וזהיר בגחלתם וכל מעשיו לשם שמים'. זכה שנים רבות לשמש בקודש את האדמו"ר בעל ה'כנסת מרדכי' מסאדיגורא זי"ע

במסירות ובדבקות ב'נסיעות' לחגים בפורים ובשבתות ובכל ימות השנה עליו מעיד הכתוב : 'הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם'.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו בתו של הרה"ח הנגיד ר' דוד הולצמן ז"ל איש ירושלים, בונה המקוואות הידוע שבנה מעל ל 200 מקוואות בארץ ישראל ובגולה, ויחד הקימו את ביתם ברחוב עמוס בירושלים, בית שהפך במהרה לכתובת ידועה לחסידים שהגיעו ל'נסיעות' לירושלים ולבחורי ישיבה שהגיעו מהגולה הרחוקה לקנות תורה בעיר הקודש.

כל שנותיו בארץ הקודש היה ביתו פתוח לרווחה שהיה מוכר ומפורסם לכל, וקיבל כל אדם ברווחה כיד המלך ובלב שמח, ובנפש חפצה.

בשנות המ' לחייו העביר מגוריו עם משפחתו לטורונטו – קנדה, שם השקיע בחינוך ילדים.

המנוח ז"ל לא הרגיל את עצמו לעיר אלא הרגיל את העיר אליו ל-'איש ירושלים' – והוא כחסיד נאמן במהותו, נשמתו, והווייתו

לא שינה לבושו ולשונו – כמלמד תינוקות של בית רבן השריש את היידיש כשפת הלימוד, את ראשו עיטר השטריימל ואלו הם מראות והנהגות שלא היו מוכרים ונהוגים במחוזות אלה, בגאון ובפשטות הליכותיו, והוא נאהב ונערץ בלכתו בדרך של 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך' בגילום שילוב נדיר של ענווה וראש זקוף נשא את לפיד האש הבוערת של- 'ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי ואשריכם ישראל - אשרי יהודי טורונטו שרבי אהרון הבעיר בהם ולהם את אש ל"ג בעומר, ולא כיבו הגשמים והקור הקנדי עצי מערכה.

בשנים האחרונות חזר לארץ ישראל ולירושלים עיר הקודש כור מחצבתו.

בחודש האחרון נפל למשכב נחלשו כוחותיו כשהוא מתכונן בסילודין להשבת נשמתו הטהורה לבוראו מתוך דבקות עצומה והנחלת מורשתו ביקש שיביאו לו מים בירך 'שהכול' ויצאה נשמתו בטהרה בשבת קודש פרשת וארא כשהוא מוקף בבניו ובני משפחתו.

הלווייתו התקיימה במוצאי שבת קודש וארא מבית ההלוויות שמגר שם הספידו הגאון רבי דניאל אלתר ובניו ר' נחום ור' יוחנן כהן וחתניו ר' שוע קוזליק ור' דוד שכטר,

שהעלו את מסירותו הגדולה בארץ ובנכר לא להתערבב ולשמור על פך השמן הטהור גם בטורנטו הרחוקה ועל הארת פנים לכל אדם קירוב רחוקים ומסכנים.

מסע ההלוויה המשיך לבית המדרש הגדול באיאן שם ליווי מאות חסידי באיאן בראשות האדמו"ר מבאיאן.

משב"ק האדמו"ר מבאיאן, הרה"ח בערל רבינוביץ נשא דברי הספד, תוך שהוא מעלה על נס את מסירותו לרוזין בכלל ולבאיאן בפרט.

ולאחר מכן הספידו בנו שסיפר שאמר לו בשבת קודש לפני פטירתו שהדבר שכואב לו שהוא לא יכול לברך הרבי היום בברכת כהנים כמדי שבת בשבתו.

משם המשיך ההלוויה להר הזיתים, באישון ליל נטמן צמוד לקברי הוריו ז"ל.

הותיר אחריו את אלמנתו, ודור ישרים בנים ובנות בארץ ישראל ובארה"ב ההולכים בדרך ה' התורה והחסידות ברוח ישראל סבא.

ת.נ.צ.ב.ה