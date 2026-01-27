כיכר השבת
הרב שחינך דורות בדולב

"השלים שנותיו ביום לידתו": המונים ליוו למנוחות את האיש היקר הרב יעקב כהן ז"ל

אבל כבד ביישוב דולב עם פטירתו של הרב יעקב כהן ז"ל, מראשוני המתפללים ויוזם שיעורי התורה, שהשיב נשמתו בערב שבת קודש ביום הולדתו • המנוח, שנודע בזהירותו בלשון ובאמונתו התמימה בייסוריו, הוא אחיו של מנכ"ל "יד שרה" ר' משה כהן • קווים ראשונים לדמותו הזוהרת (דיין האמת)

הרב יעקב כהן ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

במוצאי שבת האחרון ליוו המוני בני אדם, תושבי היישוב דולב וידידים מרחבי הארץ, את דמותו האצילה של הרב יעקב כהן ז"ל, שהשיב את נשמתו לבוראה בערב שבת קודש, בדיוק ביום הולדתו – ה' בשבט. המנוח, שהיה מעמודי התווך של הקהילה, הותיר אחריו חלל עצום של חסד, יראת שמיים ועבודת השם.

הרב יעקב כהן ז"ל נודע כיהודי של פעם, שכל חייו היו חטיבה אחת של עבודת השם בתמימות. הוא היה מראשוני המתפללים בבית הכנסת, ותמיד הקפיד להיות מהראשונים המגיעים למעון השם. קביעת עיתים לתורה הייתה עבורו חוק בל יעבור, ולא הסתפק בשיעוריו שלו, אלא טרח וארגן שיעורי תורה לציבור הרחב, מתוך רצון להפיץ את אור התורה בסביבתו.

מי שהכיר את ר' יעקב, ידע כי עינו תמיד טובה באחרים. הוא נזהר בלשונו כבבת עינו, ומעולם לא הוציא דבר רע על הזולת. הוא תמך בלומדי תורה בסתר ובגלוי, ועמד לימין כל אדם שפנה אליו במצוקה, בלב חפץ ובסבר פנים יפות.

דמותו המאירה חקוקה במיוחד בלבם של ילדי היישוב, עבורם הקדיש את צהרי השבתות באמירת תהילים משותפת, מתוך רצון לחנך את הדור הבא לאהבת ספר התהילים ודבקות בבורא.

בשנים האחרונות הזדכך ר' יעקב בייסורים קשים ומייסרים, אותם קיבל בדומיה ובאמונה תמימה ומעוררת השראה.

הוא נולד בה' בשבט והשיב את נשמתו ביום הולדתו, ה' בשבט – עליו נאמר כי צדיקים הקדוש ברוך הוא ממלא את שנותיהם מיום ליום. פטירתו חלה בערב שבת קודש בזמן "בין השמשות", זמן של קדושה עילאית.

המנוח הוא אחיו של יבדלח"ט מנכ"ל "יד שרה", ר' משה כהן. שיושב שבעה בירושלים בדיור מוגן "רמת תמיר" (חדר 101), וביום שישי ישב בביתו ברחוב הרבי מנדבורנה 33 בביתר עילית.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

