אבל כבד ביישוב דולב עם פטירתו של הרב יעקב כהן ז"ל, מראשוני המתפללים ויוזם שיעורי התורה, שהשיב נשמתו בערב שבת קודש ביום הולדתו • המנוח, שנודע בזהירותו בלשון ובאמונתו התמימה בייסוריו, הוא אחיו של מנכ"ל "יד שרה" ר' משה כהן • קווים ראשונים לדמותו הזוהרת (דיין האמת)
ראשי ישיבות, חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, הראשון לציון, הרב הראשי, רבני ערים ודיינים, לצד בכירי המערכת הפוליטית השתתפו אמש בשמחת נכדו של נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, בן לבנו הגאון רבי יעקב כהן ראש ישיבת 'נזר התלמוד' • גלריה (חרדים)