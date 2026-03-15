קרית צאנז בנתניה עוטה יגון: בשעות האחרונות הגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותה של האישה היקרה והחשובה, מרת רבקה בלומנטל ע"ה, והיא בת 44 בלבד, לאחר שנחלתה שוב במחלה הקשה לאחר שהחלימה מהמחלה לפני כמה שנים.

המנוחה ע"ה בתו של יבלחט"א הגאון רבי יהודה צבי גלנץ, מרבני קרית צאנז המוכרים והמוערכים. היא זכתה להקים בית של תורה יחד עם בעלה, הרה"ג רבי יצחק בלומנטל, ויחד זכו להשיא שלושה מילדיהם.

הטרגדיה קשה שבעתיים כאשר בבית נותרו ארבעה יתומים רכים, שטרם זכו לעמוד תחת החופה, וכעת נותרו ללא היד המכוונת והלב האוהב של אימם המסורה.

המנוחה ע"ה הייתה ידועה כאישה אשר כל חייה היו קודש לחינוך בניה ובנותיה בדרך החסידות והמסורת, נודעה במידותיה התרומיות ובצניעותה המופלגת, מכריה ומקורביה מספרים על אישה שכל מהותה הייתה עבודת השם בתמימות ובחן יהודי עתיק. בביתה, שהיה ספוג בתורה ויראת שמיים, הקפידה על קלה כבחמורה והשקיעה את כל כוחותיה כדי לראות את ילדיה גדלים לתורה ולמעשים טובים, תוך דבקות בדרכי החסידות.

גם בימים הקשים, כאשר המחלה שבה וקיננה בגופה, לא פסקה המנוחה ע"ה מלשאת תפילות זכות לפני בורא עולם. היא הירבתה בתחנונים לא רק על נפשה, אלא על כלל ישראל ועל הצלחת צאצאיה. עדי הראייה לייסוריה מעידים כי קיבלה את הדין באהבה מופלאה וסבלה בדומייה, מבלי להתלונן, כשהיא מחזקת את סובביה באמונה יוקדת.

קהילת צאנז כולה, יחד עם מוקירי המשפחה, כואבים את האובדן הגדול של האשה אשר נזדככה בייסורים והשיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.