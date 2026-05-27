כיכר השבת
תחת גשם שוטף

המוני חסידי חב"ד ליוו למנוחות את אשת משב"ק הרבנית

המוני חסידי חב"ד ליוו השבוע למנוחות את האה"ח מרת מינדל הלברשטאם ע"ה, אשת משב"ק הרבי זצ"ל, אשר נפטרה בערב החג והיא בת 77 בפטירתה לאחר מחלה קשה | המנוחה עמדה עשרות שנים לצד בעלה שהיה ממקימי מערך השידורים העולמי של חצר הקודש ליובאוויטש | תיעוד דומע ממסע הלוויה שעבר בחזית 770 (דיין האמת)

הלוויית מרת מינדל הלברשטאם ע"ה

אבל בשכונת קראון הייטס בניו יורק, בערב החג התקבלה הידיעה המצערת על פטירתה של האה"ח מרת מינדל הלברשטם ע"ה, מתושבותיה הוותיקות של השכונה ומדמויות ההוד בקהילת חב"ד. המנוחה נפטרה בגיל 77, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה וייסורים רבים אותם קיבלה בדממה ובאמונה צרופה.

המנוחה ע"ה עמדה במשך עשרות שנים במסירות יוצאת דופן לצד בעלה, יבלחט"א בנש"ק הרב חיים ברוך הלברשטם, מהדמויות המוכרות והמוערכות ביותר בחצר חב"ד. הרב הלברשטם, מגזע קודש לבית טשאקווא - צאנז, ובנו של האדמו"ר מטשאקווא זצ"ל, התקרב בבחרותו לחסידות חב"ד והפך לבן בית אהוב ומקורב בבית הרבי והרבנית חיה מושקא ע"ה. לאורך השנים הוא זכה לשמש בקודש, והיה לאחד ממקימי מערך השידורים העולמי המיתולוגי של התוועדויות הרבי (חברת WLCC) והמתעד המרכזי של דברי ימי חצר הקודש.

מאז נישאו בשנת תש"ל, הקימו בני הזוג יחד בית חסידי שוקק, שסבב כולו סביב שירות קודשו של הרבי מליובאוויטש זי"ע ופעילותו העולמית. בעוד בעלה עמל יומם וליל על תיעוד, שימור והפצת אלפי שעות של רגעי הוד מהתוועדויות הרבי, עמדה מרת מינדל ע"ה כעזר כנגדו בצניעות מופלאה, ואפשרה את עבודת הקודש הגדולה בשלווה מוחלטת.

מכריה ומתושבי השכונה מתארים אותה כאישה אצילית, שקטה ורבת חסד, אשר קיבלה תמיד במאור פנים ובשמחה את האורחים הרבים שפקדו את השכונה ואת סביבת חצר הקודש. היא נודעה ביראת שמיים צרופה ובמסירות מוחלטת לערכי החסידות, והותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים, בנות, חתנים, נכדים ונינים, כולם שלוחים ועוסקים בצורכי ציבור ההולכים בדרך התורה והחסידות.

מסע הלוויה יצא משכונת קראון הייטס, ועבר כנהוג בחזית בית מדרשו של הרבי – 770, שם ליוו אותה מאות מתושבי השכונה וממכרי המשפחה בדרכה האחרונה, לעבר בית החיים על שם מונטיפיורי בקווינס, שם נטמנה.

ת.נ.צ.ב.ה.

הלוויית מרת מינדל הלברשטאם ע"ה (צילום: אבריימקה אייזנשטיין)
