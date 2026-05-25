אמא של מלכות: מבית החולים מעייני הישועה מגיעה כעת (שני) הבשורה הקשה והמרה על לכתה של הרבנית הגדולה והדגולה מרת אהובה אסתר זקס עליה השלום, רעייתו של ראש ישיבת כנסת הגדולה הגאון הגדול רבי הלל זקס זצוק"ל וביתו של ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי אברהם משה חברוני זצוק"ל והיא בת 91 בפטירתה.

בשנתיים האחרונות, מצבה הרפואי של הרבנית ידע עליות ומורדות והיא אושפזה לעתים תכופות בבית החולים, בשל בעיות רפואיות שונות, בערב חג השבועות, הרבנית פונתה למיון, עד שרצה הבורא ולקח אותה היום לעולם שכולו טוב. בנה יבל"א, הגאון רבי יצחק המכהן תחת אביו בראשות הישיבה במודיעין עילית, אף ביטל את נסיעתו לחו"ל במוצ"ש האחרון בשל מצבה שהלך והתדרדר.

הרבנית גדלה בבית גדול, אביה היה ראש ישיבת חברון, הגאון רבי משה חברוני, ואמא שלה, רחל ע"ה, הייתה ביתו של ראש ישיבת סלבודקא, מרן רבי משה מרדכי אפשטיין זצוק"ל.

בנעוריה גדלה בירושלים, לצד הישיבה הקדושה, ישיבת חברון, כאשר בשנים אלו היא קנתה את הערך והמסירות לבחורי הישיבות ולישיבות הקדושות, כאשר לצד לימודיה בבית יעקב (בבית הספר ובסמינר. ח"ב), היא הייתה עזר לאביה ולאימה בניהול הישיבה ורוב ימיה היו סביב התורה והדאגה ללומדיה.

כשהגיעה לפרקה, ראש ישיבת ליקווד מרן הגאון רבי אהרון קוטלר זצוק"ל, הציע לאביה את בחיר ישיבת ליקווד באותם ימים, הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל והשניים נישאו, תחילה הקימו את ביתם בארה"ב, בסמוך לישיבה וכעבור כמה שנים חזרו לישראל (בתחילת שנות השישים. ח"ב), שם קבעו את מושבם ברחוב צפניה בשכונת גאולה בירושלים, סמוך לישיבת חברון, שם שימש ר' הלל כמגיד שיעור ולאחר כמה שנים אף מונה לכהן כראש הישיבה לצד הגאונים הגדולים רבי שמחה זיסל ברוידא ורבי אברהם פרבשטיין.

כעבור שנים, כאשר ישיבת חברון עברה לגבעת מרדכי, המשפחה עברה להתגורר סמוך לישיבה וכעבור כמה שנים, בשל בעיות רפואיות של הרבנית, המשפחה הדגולה עברה ליישוב החדש מעלה עמוס, שם היה אוויר שמתאים לרבנית, והגר"ה זקס, אף התמנה לרב הראשון של היישוב.

באמצע שנות התשעים, החליט בעלה הגדול ר' הלל, לפתוח ישיבה חדשה במודיעין עילית - ישיבת כנסת הגדולה, והמשפחה העתיקה את משכנה לעיר החדשה - מודיעין עילית והיו מהתושבים הראשונים במקום.

"הרבנית הייתה אם הישיבה", מספרים בוגרים של ישיבת כנסת הגדולה ל'כיכר השבת': "זה לא בלשון מליצה, היא פשוט תמיד הייתה שם בשבילנו, דאגה לכל בחור ובחור ומסרה את נפשה לטובת הישיבה ולטובת בעלה הגדול".

עוד מספרים הבוגרים: "המשפט 'אם הישיבה', נהפך היום לשגרת לשון, אבל אצל הרבנית זה היה אמיתי, כל מה שעניין אותה מהרגע שקמה ועד שהלכה לישון זו הישיבה הקדושה ומשפחות האברכים, היום כבר לא מכירים כאלו תופעות והרבנית הייתה נצר אחרון לדור נכחד, אין בחור אחד בישיבה שלא זוכר אותה לטובה".

לפני יותר מ-11 שנים, הסתלק לגנזי מרומים בעלה הגדול, אך היא נותרה להתגורר בקמפוס של הישיבה והמשיכה את דאגתה הגדולה לישיבה.

הותירה אחריה שבעה בנים - הגאון רבי מרדכי זקס מהר נוף, הרב צבי הירש מירושלים, ראש ישיבת כנסת הגדולה הגאון רבי יצחק זאב, ראש הכולל הגאון רבי אהרון, והרבנים הגאונים, רבי ישראל מאיר, רבי דוד ורבי מנחם מנדל וכן את חתניה הגאונים; רבי חיים מן ורבי צבי וילנסקי.

הלוויה צפויה להתקיים היום בשעה 19:00. מסע הלוויה יתחיל בישיבת כנסת הגדולה במודיעין עילית וימשיך לבית הלוויות שמגר (בשעה 21:00) ומשם לחלקה המשפחתית בהר הזיתים, שם היא תיטמן למנוחת עולמים, לצד בעלה הגדול.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים