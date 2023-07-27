איך הפך נער ביישן ומופנם מירושלים לאחד מאנשי התקשורת החדים והמשפיעים בציבור החרדי? איזו טראומה מתת-המודע מלווה אותו מלידה? מה ענה לו המשגיח בישיבה כשביקש להתגלח, ואיך משבר כלכלי עמוק החזיר אותו בטעות לעולם העיתונות? איש התקשורת והפרשן חנני ברייטקופף מתיישב באולפן 'כיכר FM' מול אלי גוטהלף לשיחה פתוחה שחובה להאזין לה. האזינו לריאיון המלא. (כיכר FM)
"ויהי בחצי הלילה מתעוררת הרבנית הקשישה מרת פייגה בבהלה ויורדת ממיטתה וממהרת לנקוש על דלת חדרו של בנה" | ישראל שפירא יצא בעקבות המעשה המבהיל על החלום המבעית בעקבות ספרו של המשכיל ובדק האם הוא אכן קרה... (חרדים)
בדורות שלנו אנשים רצים אחר ברכות מצדיקים, לעומת דורות עברו התופעה לא היתה כה נפוצה; מה ההסבר לכך? | ישראל שפירא בעקבות הסברו הנפלא והמעמיק של הגאון רבי הלל זקס זצוק"ל | ומה יעשה מי שמעוניין בברכות? (חרדים)
הסמל של חג החנוכה הוא ללא ספק הדלקת נרות חנוכה, בהם מנהגים שונים, אך הסמל של החג הוא המחלוקת ההלכתית - או ההשקפתית - בין הספרדים לאשכנזים, שבאה לידי ביטוי בדברי הראשל"צ הגר"י יוסף על הגר"ה זקס זצ"ל (חרדים)
היית צריך לאזור עוז כדי לדבר איתו על עניינים של מה בכך, על נגינת הכינור המופלאה שזנח לטובת לימוד התורה, על החיים בארה"ב ועל העליה לישראל, כיוון שתמיד היה עסוק בללמוד בחדרו מלא הספרים בבית // זלמן שטוב מספיד את סבו הגאון רבי ישראל בער קפלן זצ"ל (דיין האמת)
במקרים רבים, לחרדי העמל לפרנסתו, יש תחושת חוסר חיבור ושייכות, החל משבוע זה, תפורסם ב'כיכר השבת', חוברת מיוחדת עם טור נבחר מבית המדרש של 'חלקי בעמלי', והשבוע; טור מיוחד ומרגש של איש התקשורת אבי מימרן • מיוחד (טור)
אלפים מלווים למנוחות את הגאון רבי הלל זקס זצ"ל, ראש ישיבת "כנסת הגדולה" במודיעין עילית. במהלך הלוויה הוכתר בנו הגאון רבי יצחק (איצ'ל) זאב זקס לעמוד בראשות הישיבה ולהמשיך את דרכו של אביו הגדול. כתב "כיכר השבת" ישראל כהן משרטט פרופיל מקיף על דמותו של "הממשיך" • מיוחד (חרדים)
מצבו של אלי ישי ומפלגת 'יחד' בסקרים השונים - בכי רע. בארבעת הסקרים האחרונים שנערכו הוא לא עובר את אחוז החסימה. במקביל, יו"ר ש"ס אריה דרעי הורה לחברי הכנסת של המפלגה שלא להתראיין בכלי התקשורת על אלי ישי. בני אלבז טוען כי יש פסק הלכה של רבנים שאוסרים להגיד "אלי ישי" (אקטואליה)
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה נסתלק לגנזי מרומים הגאון רבי הלל זקס זצ"ל ראש ישיבת "כנסת הגדולה" בקריית ספר (חברון) והוא בן 85 בפטירתו. בתחילת השבוע התמוטט בביתו ופונה לבית החולים "מעייני הישועה" שם נפטר לאחר הידרדרות במצבו. מסע הלוויה יצא בשעה 16:30 מהיכל הישיבה (דיין האמת)