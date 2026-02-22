לרוב, אתם רגילים לראות ולשמוע אותו בעמדת המראיין, מנתח סיטואציות פוליטיות מורכבות, חושף מסמכים או קובע סדר יום תקשורתי במגזר החרדי. אך הפעם, העיתונאי ואיש התקשורת חנני ברייטקופף הגיע לאולפן כיכר FM כדי לשבת בצד השני של השולחן. בריאיון אישי, חשוף ונדיר במיוחד, הוא מסיר את חומות הציניות ומדבר בפתיחות על התחנות שעיצבו את חייו. האזינו לפרק המלא.

בין מופנמות למקלדת מושחזת

הדיסוננס הגדול ביותר באישיותו של ברייטקופף נחשף כבר בתחילת השיחה. מצד אחד, מדובר באחד האנשים החריפים בעולם התקשורת החרדית, אך מנגד – אדם המעיד על עצמו כביישן ומופנם.

"אף פעם לא הסכמתי לדבר על החיים האישיים, אני מטבעי אדם מאוד מופנם", הוא משתף בכנות. "התביישתי בהתחלה לצאת עם השם שלי החוצה. זה שנקלעתי לעולם התקשורת לא אומר שאני חייב לחשוף את החיים האישיים שלי... אף פעם לא רציתי להפוך את עצמי לסיפור". ברייטקופף מותח ביקורת מרומזת על עידן הרשתות החברתיות: "היום כל אחד שקיבל מיקרופון או מקלדת בטוח שהוא ממציא את הגלגל. התופעה הזו שאנשים הופכים את עצמם לסיפור במקום לעסוק בחדשות - היא מציקה לי".

הטרגדיה בלידה והבית הירושלמי

סיפור חייו של ברייטקופף מתחיל בנקודה מצמררת, אותה הוא מגדיר כטראומה בתת-המודע. "נועדנו להיות שלישייה. אחד נפטר בלידה, אז אני סוג של אח שכול... זה משפיע על החיים בהמשך".

הוא גדל בשכונת הר נוף בירושלים, בבית המשלב עולמות מרתקים. אמו ע"ה הייתה עיתונאית ואשת חינוך בעצמה, שחינכה אותו ואת אחיו לדיוק בשפה ולחשיבות המילה הכתובה. אביו, תלמיד חכם ודמות ציבורית, הוא בן לניצול שואה ששרד יחיד ממשפחתו המורחבת. "היינו מתעסקים תמיד בתקשורת", הוא נזכר בחיוך, "אחותי הקטנה הזכירה לי שלאחרונה מצאנו קלטות שבהן אני עושה 'שידורי רדיו' בבית בתור ילד".

שנות המרד, קווי הנייעס ור' הלל זקס זצ"ל

את דרכו בעולם הישיבות הוא מתאר בכנות מפתיעה, כולל ה"שובבויות" והמרדנות של גיל ההתבגרות. הוא מגולל סיפור מדהים על משגיח בישיבה קטנה שהעיר לאביו על נוכחות דלה בתפילות, ונענה בתשובה חינוכית מהדהדת מצד האב.

בצעירותו היה מחובר לעולם ה"נייעס" והיה כתב טלפוני, אך הכל השתנה כשהגיע לישיבת כנסת הגדולה במודיעין עילית, תחת הנהגתו של ר' הלל זקס זצ"ל. "ר' הלל שינה לי את כל החשיבה. נהייתי אדם אחר. התנתקתי לגמרי מעולם התקשורת ונכנסתי לטריפ רוחני", הוא מספר בהתרגשות. הריאיון שופע סיפורים נדירים על דמותו המיוחדת של ראש הישיבה, שסלד מפרסום ומ"תרבות הנייעס", והתייחס לכל בחור בגובה העיניים - עד כדי כך שהסכים לבחון שידוך עבור חנני רגעים ספורים לפני תקיעות שופר של ראש השנה.

הבור הכלכלי, האח הגדול והקאמבק התקשורתי

לאחר חתונתו, ברייטקופף ניסה את מזלו כאברך כולל במשך מספר שנים, אך נקלע למשבר כלכלי עמוק. "מצאתי את עצמי אחרי חמש שנים, בלי דירה, מחפש משהו לעשות. רציתי לעשות 'מכה אחת גדולה' והתחלתי להתעסק בתיירות".

הגורל רצה אחרת. שיתוף פעולה אקראי הוביל אותו לערוך ולכתוב בעיתון "שעה טובה", תחת שם בדוי ובסודיות מוחלטת. נקודת המפנה הגיעה כשפרסם סיפור אישי מטלטל שגרר תגובות נלהבות, ובעקבות דחיפה מאחיו הגדולים - דוד ושמעון ברייטקופף - הוא יצא לאור בשמו האמיתי, הגיע ל'כיכר השבת', והפך למכונת החשיפות שאנו מכירים כיום.

האם הוא חולם שהבן שלו ימשיך את דרכו בעיתונות? התשובה החד-משמעית שלו, יחד עם עוד סיפורים מרתקים מאחורי הקלעים של התקשורת החרדית, מחכים לכם בפרק המלא של "כיכר FM". האזנה נעימה!