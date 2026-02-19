זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': חשבון הוואטסאפ של גורם חרדי בכיר עבר השבוע מתקפת סייבר, השב"כ והמשטרה מעורבים בפרשה.

הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', כובד בברכה בחופת בנו של הנגיד יצחקי אלטמן מארצות הברית.

- הפקה: גדי ויטמן | צילום: הפקה: גדי ויטמן 10 10 0:00 / 0:19 ( הפקה: גדי ויטמן )

את המיליארדר לב לבייב ראינו כשהוא מלווה את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בדרכו לשולחן הכבוד בחתונת בתו של פיני גדילוב מנכ"ל קונגרס יהודי בוכרה בארצות הברית.

- צילום: ישראל. מ. | צילום: צילום: ישראל. מ. 10 10 0:00 / 0:35 ( צילום: ישראל. מ. )

לאחר מכן ראינו את לב לבייב מפזז בריקוד יחד עם האורחים בחתונה.

- צילום: ישראל. מ. | צילום: צילום: ישראל. מ. 10 10 0:00 / 0:50 ( צילום: ישראל. מ. )

באזכרת ה'שלושים' לפטירתו של הגאון הצדיק רבי חיים אילוז זצ"ל, סבו של עורך 'כיכר השבת' חיים אילוז, השתתפו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, רבני ערים, דיינים ואישי ציבור.

( צילום: באדיבות המצלם ואיתמר קירשבוים )

'זופניק' שהגיע לאחל מזל טוב בחתונת אחיו של פרשן הבית ישי כהן, תפס את אח החתן בשיחה ארוכה עם הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף.

ויום לאחר השמחה ישי כהן חזר לשגרה ונתפס עם יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף שלראשונה הסתובב ללא מוטי בבצ'יק היושב שבעה על פטירת אביו.

במסדרונות 'אולפני כיכר השבת' תפס 'זופניק' את מגיש 'כיפות שחורות' יוסי סרגובסקי בסוד שיח עם ח"כ משה (קינלי) טור-פז מ'יש עתיד' שהשתתף בפאנל.

רגע לפני הצילומים של 'כיפות שחורות' תפסנו את יוסי סרגובסקי בהנחיות אחרונות לחברי הפאנל ח"כ משה (קינלי) טור-פז, איציק ברנדויין וד"ר יואב הלר, כשהרוחות עוד היו רגועות.

את רב הסלבס מרדכי חסידים תפסנו בתמונה משותפת עם עורך 'כיכר' חיים אילוז, מחוץ לאירוע ההשקה של אפליקציית הפרגוד.

על הספה הסמוכה תפסנו את חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר' בסוד שיח עם היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת יצחק פלדמן שתפס לעצמו מנוחה קלה.

את המגיש יוסי עבדו תפסנו עם עם הרב לירז זעירא, בבית לוינשטיין, לקראת הריאיון המרתק והמעצים שיפורסם בעז"ה במוצאי השבת הקרובה, במסגרת התוכנית 'השם אחד'.

( צילום: אשר רוט )

בהמשך השבוע תפסנו את צמד המגישים משה מנס ויוסי עבדו כשהם ממתינים אי שם למונית. אם תהיתם, הם כבר לא שם, המונית הגיעה.

באולפני 'כיכר השבת' תפסנו את המאפר הבין לאומי ראם שרביט, שהגיע לריאיון מיוחד בתוכנית 'השם אחד', כשהוא מאפר את המראיין יוסי עבדו.

בחתונת בתו של ח"כ יעקב טסלר זיהה 'זופניק' את יועצו של חבר הכנסת, שמוליק שוק, המכהן גם כחבר מועצת העיר אשדוד כשהוא פותח בקבוק יין ומרים 'לחיים' עם איש התקשורת והפרשן ישראל כהן.

לאחר מכן זיהה 'זופניק' בצד האולם את ישראל כהן כשהוא משוחח ודן בלהט יחד עם מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הרב יעקב ולצר ועם המשב"ק והאיש החזק בויז'ניץ בנצי שטנגר. 'זופניק' לא יכול לחשוף את נושא הדיון שנשאר סודי.

בשולי ניחום האבלים אצל העסקן הרפואי יוסי ערבליך קלטנו את היועץ האסטרטגי מני חדד לצד הפרשן ישראל כהן כשהם דנים בדאגה עם יו"ר 'למענכם' במצב הבטחוני.

רגע לפני אירוסי הבת השנייה מלי עם החתן המפואר דניאל קרויזר, תפס 'זופניק' את אליהו גפני, בנו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, בהנחת תפילין לבנו אוריאל, לקראת בר המצווה הגדולה.

בכניסה לאירוע הגדול של ישיבת 'מיר' בהיכל 'ארנה' בירושלים, ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מתברך מראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

לאחר מכן ראינו את ח"כ משה גפני מתברך מראש ישיבת 'חברון' הגאון רבי דוד כהן, חבר המועצת הליטאית.

בכניסה לבימת הרבנים באירוע של ישיבת 'מיר' תפס 'זופניק' את ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי בן ציון אזרחי, כשהוא מתפנה לשיחת טלפון חשובה.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בסוד שיח במהלך אירוע פרטי בצפון.

( צילום: ישראל כץ )

הגאון רבי בנימין קרליבך, מראשי ישיבת 'מיר', נצפה בלייקווד מחוץ למשרד של יענקי שטרן.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק, מאחל מזל טוב לאדמו"ר ממכנובקה בעלזא שחיתן את נכדתו.

10 10 0:00 / 0:03

במהלך המסע של האדמו"ר הצינור לארה"ב, לפני שיעור חומש רש"י כשהבחין שכל אחד עומד עם מכשיר ומצלם מכל מהזוויות לבל לא לפספס שום קטע, האדמו"ר שקלט את המצב גם לקח טלפון בידו והחל לצלם תוך שהוא מפטיר שזה בבחינת "אל תפרוש מהציבור"...

10 10 0:00 / 0:14

האדמו"ר מבאניא נצפה עוקב אחר הליכותיו הקדושות של האדמו"ר הצינור בעת עבודתו הטמירה בריקודין קדישין לפני הכלה במצווה טאנץ במונסי.

- צילום: ברוך גולדבסקי | צילום: צילום: ברוך גולדבסקי 10 10 0:00 / 3:13 ( צילום: ברוך גולדבסקי )

האדמו"ר ממז'יבוז' נצפה בשדה התעופה בנתב"ג בדרכו למסע חיזוק בארצות הברית.

( צילום: איתמר בבי )

חתנו הקיצוני של האדמו"ר מבוהוש, נעצר השבוע בהפגנות בבני ברק.

10 10 0:00 / 0:40

בזמן שהחתן נעצר נצפה האדמו"ר מבוהוש שהיה במסע גיוס כספים בחו"ל, כשהוא נכנס לרכב קאדילאק מפואר של חסיד סאטמר מקומי.

האדמו"ר מטעמשוואר נצפה ברכב ברחובות בורו פארק.

האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בתפילת מעריב בשדה התעופה JFK בהגיעו לארה''ב לקראת שמחת נישואי נכדו.

האחים המשפיעים לבית בידרמן נכנסו לחודש אדר בצעדי ענק, בחתונה אחת נצפה המשפיע רבי נחמן בידרמן בריקוד נלהב עם כובע של קבלן בניין.

10 10 0:00 / 0:19

ובאולם אחר נצפה רבי אלימלך בידרמן עם כובע קנייטש, משמח בעוז חתן.

10 10 0:00 / 1:06

המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן נצפה משתתף ורוקד גם בשמחת השבע ברכות לבן הרב אריה קנייבסקי.

- צילום: אלעזר פיינשטיין | צילום: צילום: אלעזר פיינשטיין 10 10 0:00 / 2:05 ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

בשמחת בר המצווה בספינקא נצפה החתן אומר את הדרשה בהתלהבות לגאון רבי נתן קופשיץ מבית שמש.

במקום שאין איש השתדל להיות איש: האדמו"ר מדעלאטין נצפה השבוע בחתונת בנו, מרים אותו על הכתפיים לקול תרועת החסידים.

חיימו הידוע מארה"ב שלא מפחד לתעד בחסידיות שאסור לתעד, נצפה השבוע בחתונת ויז'ניץ בורו פארק, נטפל לבנש"ק הבינלאומי שרולי הגר.

10 10 0:00 / 0:42

ואם כבר חתונת ויז'ניץ בורו פארק, זה השער המלכותי שבנו הבחורים מחוץ למרכז החסידות בברוקלין.

הכנות אחרונות לקראת מעמד חנוכת הבית להיכל התורה 'לב אהרן' במנצ'סטר של חסידי סאטמר.

הצלם יהודה פרקוביץ נצפה בבית הכנסת איצקוביץ', ביום הזעם בבני ברק, זועק בכאב כאבם של המוני בני ישראל שחטפו מכות, ורימונים על לא עוול בכפם.

10 10 0:00 / 0:13

העסקן הרב עזרא פרידלנדר מב"פ, תיעד את עצמו מנקה את בית מדרשו של אביו, האדמו"ר מליסקא, בפעם האחרונה לקראת הריסת המבנה המיתולוגי. הרב פרידלנדר מציין בתיעוד שהוא זוכה כבר חמישים שנה לשטוף את ריצפת בית המדרש מדי ערב שבת וחג.

10 10 0:00 / 1:34

הרה"צ רבי יצחק טווערסקי מסקווירא, חתן האדמו"ר מויז'ניץ, נצפה בשיחה עם הרה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, בן האדמו"ר מסאטמר.

בשמחת בית מכנובקא בעלזא השבוע, נצפה הגאון רבי יעקב יהושע אנגלנדר, ראש הישיבה של החסידות, מפזז יחד עם פרחי החסידים - תלמידיו הבחורים, על הפארנצעס.

( צילום: שוקי לרר )

הרה"צ ר' דוד דוב הגר ואחיו הרה"צ ר' חיים מאיר הגר, בני האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, נצפו השבוע בריקוד נלהב בשמחת שבע ברכות אצל הנגיד ר' אליעזר שיינר.

10 10 0:00 / 0:26

בבר מצווה לבן אחד הנגידים, ראינו שוב את המתנה של הש"ס עם הקדשה על כל כרך מרב אחר, הוגה הרעיון הוא הרב אברהם אלקיים מכוללי 'עטרת גבריאל'.

10 10 0:00 / 0:18

את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, ראינו בריקוד של שמחה בבר מצווה לטוהר זיסק, אחיו של ישראל נריה הי"ד שנפל במלחמת 'חרבות ברזל'.

10 10 0:00 / 0:41

הפרשן עמית סגל מ'ערוץ 12', מברך בחופה של הנהג שלו אביתר, שנערכה בבית שמש.

- צילום: יונתן ארגמן | צילום: צילום: יונתן ארגמן 10 10 0:00 / 0:56 ( צילום: יונתן ארגמן )

ואילו את הכתב הפוליטי מיכאל שמש מ'כאן 11', ראינו בקניות לשבת בשכונת רמות בירושלים.

( צילום: א.ה. )

הרב מרדכי קרליץ נצפה בכניסה למלון 'פארק האוס' בברוקלין.

ראש עיריית אלעד לשעבר ישראל פרוש נצפה יושב ומחכה בקבלת קהל אצל גביר מכובד בבניין משרדים במנהטן לטובת הארגונים הקדושים שבראשותו.

במסע "אש קודש" לפולין של ישיבת חדוות התורה נצפה הרב צבי יהודה לאו, רב בית הכנסת קהל חסידים בפתח תקווה, בתפילה מרטיטה יחד עם תלמידי הישיבה.

( צילום: מאיר זלזניק )

במהלך המסע, ראש הישיבה הרב משולם ברנדוין הניח תפילין של אחד מילדי מנגלה ביער בו נרצחו כ-800 ילדים יהודים ונשא במקום תפילה יחד עם התלמידים.

( צילום: מאיר זלזניק )

איש הונגריה וגלילותיה אבי קליין נצפה בחתונת בתו של הרב שמואל רסקין שליח חב"ד בבודפשט, שחיתן את בתו הבכורה.

כוכב הרשת שוקי סלומון וחתנו איש העסקים יחזקאל הלפרין חשפו השבוע בריאיון לפודקאסט של שי רוקח: "התקבלנו לתוכנית הריאליטי 'המירוץ למיליון' והחלטנו לא ללכת".

10 10 0:00 / 0:22

את מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר והמוזיקאי יואלי דיקמן, ראינו בסוד שיח חשאי ברכב לאחר אירוע בירושלים.

בראש חודש אדר, בתפילת שחרית מאוחרת בבית הכנסת 'שומרי שבת' בבורו פארק ראה 'זופניק' את בעל המנגן מאיר אדלר והרב אברהם שטרן לכבוד ראש חודש אדר מתקנים את הבעל-קורא שוב ושוב. מי שהצליח להתחמק מהתמונה הוא הרווק של קבוצת 'הצדיקים'.

שדרן הרדיו יהודה שוקרון ודיג'יי יצחק קינן, מתברכים מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הזמר ישי לפידות נצפה לצידו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בחופת בתו של איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360', עם בנו של של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באולמי 'אווניו'.

( צילום: יעקב כהן )

הזמר פיני איינהורן מסתפר באמצע היער, דקות לפני חתונה יוקרתית ב'חוות רונית'.

10 10 0:00 / 1:02

הזמר מוטי שטיינמץ נצפה בתחילת השבוע לאחר הנחיתה בשדה התעופה בניו יורק.

את הזמר מוטי שטיינמץ והמלחין פינקי וובר, ראינו בסוד שיח באירוסי בתו של העסקן אברהם יעקב פרידמן בוויליאמסבורג.

חבר-הכנסת אורי מקלב הגיע השבוע לנחם את ידידו ניצן חן ראש לע"מ על פטירת אימו ע"ה.

אליעזר ראוכברגר סגן וממלא מקום ראש עיריית ירושלים, נצפה מסדר מקום לחברי הכנסת אורי מקלב ויעקב אשר, באירוע של ישיבת 'מיר' בהיכל 'ארנה' בירושלים.

ח"כ יעקב אשר נצפה השבוע כשהוא מכובד בברכות בשמחת הברית לנכדו, בן לבנו הרב שמואל אשר.

10 10 0:00 / 0:14

בהמשך השבוע ראינו את ח"כ יעקב אשר מאחל מזל טוב לח"כ יעקב טסלר בחתונת בתו.

בשמחת החתונה ראינו את ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול וסגנו וממלא מקומו ועוזרו שרוליק פכטר, בריקוד עם ח"כ יעקב טסלר.

ח"כ יואב בן צור, קיים השבוע בבית נשיא המדינה יצחק הרצוג, ועידה בנושא הגנת בית העלמין הר הזיתים בירושלים, לצד ראשי הוועד הפילנתרופים האחים מאיר ואברהם לובניסקי והיועצים האסטרטגיים האחים יענקי ויום טוב ביכלר.

( צילום: אבי יפרח )

במהלך האירוע ראינו את כוכב הרשת שוקי סלומון מראיין לרשתות החברתיות את ח"כ יואב בן צור.

מביטים מלמעלה: אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן מציג בפני מנכ"ל ש"ס חיים ביטון וראש מועצת מטה יהודה אבישי כהן את החווה החקלאית שבכפר הנוער זוהרים מיסודו ובנשיאותו.

שר הכלכלה ניר ברקת בסיור אישי בבית מרן 'החזון איש', כאורחו של מייסד מרכז המבקרים 'חזון לדורות' הרב חיים אהרון סטנייצקי, את הסיור ליווה האסטרטג צביקי בורנשטיין.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נצפה מתפנק עם יין לכבוד שבת.

השר זאב אלקין ורעייתו מריה סועדים אצל השף אלי דיוויס בירושלים.

( צילום: מ.ג. )

חברי הכנסת צבי סוכות ומיכאל ביטון, נצפו במשכן הכנסת כשהם לומדים את הדף היומי בגמרא.

10 10 0:00 / 0:19

ח"כ ניסים ואטורי מתברך מרב הסלבס מרדכי חסידים במשכן הכנסת.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן נצפה בכניסה לקבר 'רחל אמנו'.

( צילום: אייל עטיה )

את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים ראינו נוטע עץ במהלך ביקור במועצה האזורית גולן יחד עם ראש המועצה אורי קלנר.

סגן שר התקשורת ישראל אייכלר ויו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, מאחלים מזל טוב לחיים רבינוביץ יועצו של צ'יקו אדרי מנכ"ל הכנסת, שחגג בר מצווה לבנו.

בשולחן הכבוד ראינו את שר המשפטים יריב לוין ויו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה בתמונה משותפת עם אב החתן חיים רבינוביץ.

( צילום: מנדי הכטמן )

בחנוכת הבית המיוחד לארגון היתומים 'נרו יאיר' נצפו רה"ע בני ברק חנוך זייברט, מ"מ רה"ע מנחם שפירא שאמש קם מהשבעה על אביו וסגרה"ע גדליה סילמן.

בעיריית בני ברק, ראינו ישיבת היערכות מיוחדת לקראת חג הפורים, בהשתתפות בכירי העירייה בראשות ראש העיר חנוך זייברט, חבר המועצה ומחזיק תיק השיטור העירוני יעקב ביטון ופקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני.

בשמחת החתונה לבנו של סגן ראש עיריית בית שמש ישראל סילברסטין השתתפו כל המי ומי מהעיר, בין היתר ראה 'זופניק' את הגאון רבי מרדכי גולדשטיין, ח"כ אורי מקלב, איש העסקים משה מונטג, סגן ראש העיר חנוך דרנגר, מנכ"ל 'המבשר' משה פרוש והאיש החזק בעיר מאיר פרל.

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, בסמול טוק מתוק במיוחד, במסיבת סידור לילדי ת"ת 'כלי יקר' של 'אהל אשר'.

- צילום: ישראל רוזנפלד | צילום: צילום: ישראל רוזנפלד 10 10 0:00 / 2:26 ( צילום: ישראל רוזנפלד )

ראש עיריית צפת יוסי קקון מכובד בתפקיד ה'קוואטער' בברית בצפון הארץ.

היועץ האסטרטגי צבי טאוב מגור, בפגישת עבודה עם יוסי קקון ראש עיריית צפת.

סגן שר התקשורת ישראל אייכלר, חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, אוריאל בוסו, חיים ביטון, יוני משריקי, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים ופעיל ש"ס רחמים חיון, מאחלים מזל טוב לעסקן הרפואי מוטי פריד יו"ר 'סעד ומרפא', שחיתן את בנו באולמי 'האצולה' באשדוד.

( צילום: אריאל רבנסקי ובאדיבות המצלם )

המיליארדר בני שטיינמץ בניחום אבלים אצל היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם', היושב שבעה על פטירת אביו הרב שמעון ערבליך, מהצד נראה החזן יחיאל ליכטיגר.

פרופסור יוסף פרס נשיא ארגון 'למענכם', מדבר ביידיש על ישיבת פוניבז', עם ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, במהלך ניחום אבלים אצל היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם'.

10 10 0:00 / 3:03

בין המנחמים אצל יוסי ערבליך תפסנו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני לצדו של הפרקליט הבכיר עו"ד בועז בן צור.

באוהל האבלים ראינו שיחה ערה של חברי הכנסת בני גנץ ויעקב אשר, מהצד נראה יועץ התקשורת יהודה רובינשטיין.

ביציאה ראינו את המוזיקאים רולי דיקמן ואבי דרור, בסוד שיח עם מגיש הטלוויזיה גיא זוארץ.

בני משפחתו של איש העסקים אבי דיין מאלעד, הפתיעו אותו ביום הולדת 50.

10 10 0:00 / 0:43

את שחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, ראינו מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

( צילום: משה כלפון )

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא אירס השבוע את נכדו ישראל, בן לבנו שלמה משכונת בית וגן בירושלים, עם מוריה יוניאן.

במהלך המהומות השבוע בעיר בני ברק, ראינו את מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, מקבל סקירה מאושי שלומוביץ יו"ר ארגון 'הצלה', על פינוי הפצועים לבתי החולים.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, אירס את בנו שמעון ישראל עם שולמית ויזל.

- צילום: צביקה גרין | הפקה: בנצי מנגל | צילום: צילום: צביקה גרין | הפקה: בנצי מנגל 10 10 0:00 / 1:03 ( צילום: צביקה גרין | הפקה: בנצי מנגל )

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בניחום אבלים אצל מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, היושב שבעה על פטירת אביו הגאון הרב בן ציון בבצ'יק זצ"ל.

( צילום: שמעון ברדי )

בין המנחמים שעלו ובאו לנחם את מוטי בבצ'יק ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני.

ביציאה מהניחום ראינו את ח"כ משה גפני ובנו אליהו בסוד שיח מחויך עם איציק לארי יו"ר 'מפעל הפיס' ולשעבר מנכ"ל עיריית ירושלים.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו לענייני חרדים של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, מתברך מבנו של האדמו"ר מגור, ביציאה מניחום האבלים אצל מוטי בבצ'יק.

( צילום: יעקב גרודקה )

מחוץ לניחום האבלים אצל משפחת בבצ’יק בבני ברק, ראינו את יועצי התקשורת יהודה רובינשטיין, מוטי בורנשטיין ויוסף מאיר פרוכטר, בשיחה ערה עם כפיר סויסה ראש עיריית קריית גת ומנכ"ל העירייה אלברט סחרוביץ.

( צילום: ש.כ. )

את בכירי משטרת ירושלים תת ניצב רונן עובדיה סגן מפקד המחוז ותת ניצב שלומי בכר מפקד מרחב ציון, ראינו ברחובות בני ברק בדרכם לניחום אבלים אצל מוטי בבצ'יק.

הגאון הרב יגאל כהן שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בתאילנד, בביקור בבית חב"ד של הרב נחמיה וילהלם בבנגקוק.

איש החסד זאב זר בברכה והתייעצות אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש.

במסעדה מקומית במנהטן ראה 'זופניק' את נחום פראנק מנכ"ל 'מזור' יחד עם איש העסקים תומר נפתלי מגדולי תומכי מוסדות עולם התורה.

את הרב שמעון פרץ והרב אפרים קעניג מברסלב, שטסו למסע חיזוק בארצות הברית, ראינו בריקוד משותף במלווה מלכה בבית כנסת מקומי.

( צילום: שרה פרץ )

את דוד וייטמאן מ'בלב אחד' שעלה לכותרות לאחר כתבת פרופיל עם סיפור חייו שהתפרסמה במגזין ’עמי’, ראה 'זופניק' בשיחה ערה.

נכדו של הגאון הרב יפת טיירי מזקני וגדולי רבני תימן, התגייס למג"ב.

את מעצב השיער מוטי ניסן ומבכירי המתנדבים במד"א, ראינו כותב אותיות בהכנסת ספר תורה לתחת מד"א ברמת גן.

( צילום: אליהו פחימה )

מפיק הסרטים החרדי שלום אייזנבך נצפה בבני ברק יחד עם השחקן ששון גבאי.

