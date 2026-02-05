זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': בצל השלג הכבד שהכה בארה"ב, פנה אחד ממנהלי החיידרים לאחד המלמדים ואמר לו: "אתה לא חייב לבוא לכיתה, יש רק שמונה ילדים". המלמד, השיב מיד: "אני בא". המנהל תהה למה הוא מתעקש לבוא והמלמד השיב: "בבית יש לי 12 ילדים".

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': כשם שמברכים על הרעה - כך צריך לברך על הטובה. 'זופניק' כאן בכדי לעדכן שבנו של האיש המוכר והמפורסם התקבל בחסדי שמים לישיבה שרצה, וזאת בסיוע תורם גדול מאוד של הישיבה שהבטיח סכום אדיר להשלמת בניית חדר האוכל של הישיבה. • מעצר העריק החרדי שנכשל: הסיפור המלא מהשטח • מעייריב איצלה כץ | 02.02.26 צה"ל מוכר לרב דוד לייבל את ערך השיוויון - מה הוא יקבל בתמורה? • מעייריב איצלה כץ | 03.02.26 חשיפת 'זופניק': עסקן חרדי נודע קיבל הצעה להשתתף בתוכנית ריאליטי בטלוויזיה אך סירב מטעמי דת. • חשיפת 'זופניק': השבוע התברר כי הוגשה באחרונה תביעה נוספת בבית המשפט כנגד בעל החנות המוכרת בתחום האוכל בשכונת רוממה, שהוא גם בנו של איש מוכר - שעל התביעה שקיבל דיווחנו בשבוע שעבר. • העורך הראשי חיים אילוז בהוראות אחרונות ליוסי סרגובסקי לקראת עוד פאנל סוער של 'כיפות שחורות'.

הוויכוחים גלשו מאולפני 'כיכר' עד למעליות שם תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי וח"כ אושר שקלים מ'הליכוד' מנסים להסביר לרב אריה מושקוביץ מ'הפלג' את הצד החרדי של 'חוק הגיוס'.

רגע אחרי צילום הפאנל ל'כיפות שחורות' תפס 'זופניק' את יוסי סרגובסקי בסוד שיח עם איש התקשורת ישראל מאיר.

וזה כבר פאנל סיעור מוחות על 'כיפות שחורות' של אנשי 'כיכר השבת' בהשתתפות המגיש יוסי סרגובסקי, ישי כהן, חנני ברייטקופף ואלי גוטהלף.

'זופניק' שהגיע לביקור באולפני 'חדשות 12' בנווה אילן תיעד את פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן מרוכז בהתכתבות במכשיר המסונן.

ב'חדשות 12' התבלבלו השבוע ונתנו קרדיט לפרשן 'כיכר' ישי כהן על עריכת החדשות.

ובעולם מקביל: פרשן הבית ישי כהן במעונו של הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף, שהעניק לו את ספרו החדש בסדרת ספרי ההלכה 'יחווה דעת'.

בסעודת היארצייט לכבוד הצדיק רבי יצחק אבוחצירא זצוק"ל בשילוב עריכת השולחן לכבוד ט"ו בשבט אצל האדמו"ר מספינקא בית שמש, תפס 'זופניק' את חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', הבחור החשוב יוסף שלמה יעקבזון והאיש החזק בבית שמש מאיר פרל, כשהם מתברכים מהאדמו"ר ומתפנקים על מגש פירות מבורך.

( צילום: יהושע פרוכטר )

את יועץ התקשורת אבי בלומנטל ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ראינו מסתודדים ברכב לאחר אירוע פרטי.

המגיש יוסי עבדו מ'כיכר השבת', מתברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר השיעור השבועי.

( צילום: שמעון ברדי )

'זופניק' השתחל לשמחת השבע ברכות של נכדת הרבי מגור ומשפחת שפירא שנערכה באולמי 'בית ישראל' וזיהה את מוטי בבצ'יק המוציא והמביא כשהוא מארגן את כניסת הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ששהה זמן ממושך בשמחה.

מעניין לציין כי הפעם נעדר מכל ימי השמחה האח הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שתמיד מקבל ברכה בחופה והפעם לא הופיע. 'זופניק' תוהה אם יש קשר להקלטות שנחשפות מבתי גדולי הדור.

בהמשך ראה 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן עם בנו ארי מתברכים מהאדמו"ר ומהרבנית כאשר הצלם אלי קובין הספיק לתעד את הברכה הנדירה של הרבי מגור לאיש התקשורת.

( צילום: אלי קובין )

לאחר מכן זכו להתברך בחמימות גם מהראשון לציון הגר"ד יוסף כשכאן זיהה 'זופניק' גם את החתן מוישי קליין מצטרף למתברכים.

בצד האולם זיהה 'זופניק' את פנחס פלינקר המכונה בגור 'פינצ'י' כשהוא מערבב עם חוי שור בתו של האדמו"ר ואמה של הכלה כשהוא דואג שהכל יעבור בשלום.

לסיום ראה 'זופניק' את איש החסד הרב אפרים שטרן נציגה הבכיר של חסידות האדמו"ר מהרי"י מסאטמר בישראל כשהוא יוצא מהאולם ותהה לעצמו האם יש קשר לחיבור של גור וסאטמר בסוגיית הגיוס.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הגיע השבוע לסיור מיוחד בנציבות שירות בתי הסוהר, כשהוא מלווה בנציב רב גונדר קובי יעקובי, סגנו גונדר חאתם עזאם, הרב הראשי גונדר משנה הרב אייל סלמן, רב כלאי הרב מנחם יעקובזון ראש מטה הרבנות, איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' שיזם את הביקור, שמעון ברדי יד ימינו של הרב והאסטרטג אליהו ארנד.

( צילום: נועם אליהו )

הרב זאבי דרוק, בנו חביבו של ראש הישיבה הגרי"מ דרוק ראש ישיבות "תפארת ישראל" נצפה במעמד תיקון הפנצ'ר ברכבו בירושלים.

( צילום: י. ליכט )

הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', בריקוד עם שטריימל לראשו בחתונה בבני ברק.

( צילום: שימי קליין )

בהמשך השבוע ראינו את הגאון רבי שלום בער סורוצקין בשדה התעופה בדרכו למסע נוסף לחו"ל, כשמאחוריו נצפה הזמר שמחה אברמצ'יק.

בתפילת שחרית בט"ו בשבט במעונו של אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן, הופיעו שני הורים שכולים, אבי הרוש ואריק אזולאי, שאיבדו את בניהם במהלך מלחמת 'חרבות ברזל', וביקשו להתברך. הרב גרוסמן עמד ושוחח איתם ארוכות, ובסיום יצא עמם בריקוד חם ומחבק.

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' בביקור חיזוק במחלקת השיקום בית חולים 'תל השומר'. מי שעמדו מאחורי הביקור היו הרב אלי בן גיגי מרבני בית החולים ואיציק סעידיאן נכה צה"ל שהצית את עצמו מול משרדי האגף השיקום של משרד הביטחון והשתקם.

10 10 0:00 / 1:26

'זופניק' התקשה לפספס את מעמד חלוקת הבננות בטיש ט"ו בשבט שערך האדמו"ר ה'צינור' מקרעטשניף כפר עטא בירושלים.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

התיעוד השבועי של הרבי הצינור מקרעטשניף כפר עטה - והשבוע, במצווה טאנץ לבן אחד מחסידיו.

10 10 0:00 / 0:54

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ב'לחיים' בשבע ברכות האחרון לבתו של הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב שהתחתנה עם בנו של שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש.

- צילום: י.מ. | צילום: צילום: י.מ. 10 10 0:00 / 0:55 ( צילום: י.מ. )

האדמו"ר מטשרנוביל נצפה עושה את דרכו בטיסה מישראל לצרפת.

( צילום: י.א. )

ראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בביקור מיוחד בקבר רחל יחד עם מנהל המקים אייל עטיה, אחרי שלא ביקר במקום כ-40 שנה.

האמן והצייר מוטה ברים מגיש מרקחת אתרוגים מעשה ידיו להאדמו"ר מרחמיסטריווקא לכבוד ט"ו בשבט.

האדמו"ר מתולדות אהרן בברכת קודש ודברי חיזוק לאיש 'אגודת ישראל' מוטי בבצ'יק על מאבקו ללא פשרות בגזירת חוק הגיוס העומד על הפרק.

פירותיך מתוקים: העיצוב המרשים במתיבתא ד'סאטמאר - מאנסי לכבוד ט"ו בשבט.

הרב יחזקאל מאנדל שבחן 'מזומנים' בגור השתתף בשמחה בגור וזכה לכוס 'לחיים' מהאדמו"ר.

בשעת לילה מאוחרת השבוע נערך מניין תהילים של נכדי הגאון רבי אליקים שלזינגר זצ"ל שהתפללו לרפואת הסבא - שעות לפני פטירתו. הנכדים שמשתייכים לבריסק נזהרים לא להתקרב לכותל המערבי ממש ומקיימים את התפילה מהרחבה העליונה מחשש הלכתי.

10 10 0:00 / 0:09

בני האדמו"ר מסאטמר נצפו בסוד שיח בצילו של השלג הכבד בארה"ב.

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין נצפה יושב בגפו בשדה התעופה בדרכו למסע הקודש לפולין. בהמשך, נצפה בתפילת שחרית על המטוס.

10 10 0:00 / 0:34

מחאה שקטה: אחד המתפללים בקבר רחל מנסה להעיר בדרך חכמה לאחד האנשים שהיה שקוע כל כולו בטלפון במקום להתפלל.

10 10 0:00 / 0:15

הרב יעקב גרוסברד מי שהיה במשך שנים יד ימינו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, עלה לציונו של מורו ורבו להזמינו לשמחת בר המצווה לבנו שתתקיים בעוד חודש.

( צילום: דניאל נפוסי )

הפרשן הפוליטי עו"ד אבי בלום נצפה אוכל במסעדה ירושלמית.

איש העסקים דוד הלפרין מתברך מהמשפיע הגאון רבי שמעון גלאי, במהלך טיסה לחו"ל.

לאחר 3 שנים בהם שימש כיועץ התקשורת של ח"כ יעקב מרגי, יוני אוחנה מצטרף למערך הדוברות של ש"ס, בנתיים לצידו של דובר הסיעה אשר מדינה.

אבי רוזן שפרש מניהול רדיו 'קול חי' אחרי 13 שנה בתפקיד ולאחרונה מונה לתפקיד בכיר ב'ערוץ 2000', תועד בפגישה חשאית עם אריאל דרעי מנכ"ל רדיו 'קול ברמה'.

( צילום: חנוך פוגל )

את כוכב הרשת והצלם שלומי כהן ראינו משתעשע בקפיצה בחבל במהלך חופשה בתאילנד.

10 10 0:00 / 0:06

השבוע התרחשה פגישת פסגה אקראית בין הרב חגי לונדין לרב יגאל כהן בבית הכנסת שבאולפני 'ערוץ 14'. לפי הרב לונדין נושא השיחה היה "שער הביטחון" בספר 'חובת הלבבות'.

עו"ד אריאל דרעי מנכ"ל רדיו 'קול ברמה', נושא דברי ברכה בשבע ברכות לבנה של מירי גפן מנהלת משרד הרדיו, בהשתתפות עובדי הרדיו.

בטקס קבלת החברים החדשים ללשכת עורכי הדין, ראינו את עו"ד יוסי ויצמן המשנה לראש הלשכה, עו"ד שימי גרוס המשנה לראש הלשכה במחוז מרכז ועו"ד חיים חזקיה סגן ראש המחוז בלשכה במחוז מרכז, עם השופט יצחק עמית נשיא בית המשפט העליון.

כוכב הרשת שוקי סלומון בסוד שיח עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר מחוץ לאירוע פרטי.

את כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון ראינו השבוע במתפרה בבני ברק, מודד תחפושות לקראת מחזמר פורים של ארגון 'תפארת' שיתקיים בחג פורים ברחבי הארץ.

10 10 0:00 / 0:15

איש התקשורת קובי אריאלי בסוד שיח סוער עם הזמר שולי רנד, במהלך מופע באילת.

הזמר יעקב שוואקי ושדרן הרדיו מנחם טוקר מפגינים כישורי משחק בכדורסל בארצות הברית. מי ניצח? צפו וגלו...

10 10 0:00 / 0:38

בעל המנגן איש החסד בנש"ק הרב מאיר אדלר נצפה יחד עם נכדיו הקטנים משמח יהודים בבתי החולים בניגון "יש בורא עולם"...

10 10 0:00 / 0:15

בהמשך השבוע לאחר שהמריא לארה"ב מאיר אדלר נצפה עם האחים האדמו"רים מבישטנא.

10 10 0:00 / 1:08

הזמר אברהם פריד והמוזיקאי יואלי דיקמן, על הפסנתר לאחר שבת שירה וחזנות במלון בים המלח.

הזמר אברהם פריד נצפה בשדה התעופה בצרפת לאחר סבב הופעות, בסוד שיח עם הרב המקומי ינקל אברג׳ל.

( צילום: י.א. )

המפיק נטע לוין מברך את הזמר יענקי היל שהתחתן השבוע עם אלמוג פישר, באולמי 'סרה' בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, מהצד נראה המפיק מוישי ביכלר.

10 10 0:00 / 0:11

הזמר יובל טייב והקלידן דוד ביתן משתעשעים על קורקינט באישון לילה, לאחר מופע בחתונה.

- צילום: אלי מלכא | צילום: צילום: אלי מלכא 10 10 0:00 / 0:19 ( צילום: אלי מלכא )

הזמר שלמה כהן נצפה בקניות לשבת כאחד האדם.

( צילום: דוד לב טוב )

הזמרים יענקי אויש ודודי קאליש, מתברכים מהאדמו"ר ממודז'יץ, בשבע ברכות לנכדתו של האדמו"ר.

( צילום: שמוליק קרויזר וס.א. )

המוזיקאי זלמן שטוב ובנו בריקוד בהכנסת ספר תורה של חב"ד בשכונת רחביה בירושלים.

- צילום: יוסי | צילום: צילום: יוסי 10 10 0:00 / 0:10 ( צילום: יוסי )

הזמר בן סנוף מתברך מהמקובל הרב נתנאל שריקי, באירוע פרטי.

( צילום: יעקב כהן ארזי )

בישיבת המליאה לציון 77 שנה לכנסת ישראל, תפסנו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בסוד שיח עם סגן השר אלמוג כהן.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חברי הכנסת יעקב מרגי וינון אזולאי, בניחום אבלים אצל בני משפחתו של לוחם היס"מ רן גואילי הי"ד, החלל החטוף האחרון שהוחזר לקבורה מעזה לישראל.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב משתתפים השבוע בדיוני ועדת הכספים של הכנסת.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חבר-הכנסת אורי מקלב נצפה מתפלל כאחד האדם בשטיבלך בקטמון.

ומי ניגש חזן באותה תפילה? הרמ"ט דוד וורצמן, שלרגל זה שהיה לבוש במדי צה"ל התעטף בטלית.

ח"כ ינון אזולאי, שר התפוצות עמיחי שיקלי והנגיד מוטי זוננפלד, בבר מצווה לבנו של יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

במהלך שמחה משפחתית שנערכה השבוע תפס 'זופניק' את ח"כ אורי מקלב בסוד שיח עם הרב יענקי קנייבסקי ואליהו גפני, הבן של.

שר החקלאות אבי דיכטר, סגנו לשעבר ח"כ משה אבוטבול והמנכ"ל אורן לביא, בתערוכת החקלאות הישראלית שנערכה בט"ו בשבט במשכן הכנסת, בהשתתפות יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה.

רב הסלבס מרדכי חסידים מראיין במשכן הכנסת את ח"כ יצחק גולדקנופף, לתוכנית של מנחם טוקר ברדיו 'קול חי', מאחור נראה חיים רבינוביץ מלשכת מנכ"ל הכנסת.

( צילום: אלעזר גורדון )

השר לשעבר יואב גלנט בחיבוק חם עם הרב רפאל מנת רב חברת 'אסם', באירוע פרטי.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וראש עיריית צפת יוסי קקון, בשיחה ערה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בחתונה יוקרתית.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וראש המטה שלו עקיבא חופי, וחברי הכנסת אוריאל בוסו ויוסי טייב, בשמחת האירוסין לבנו של ראש העיר אלעד יהודה בוטבול, מהצד נראה שמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר.

את יעקב דוד ברקוביץ סגן וממלא מקום ראש העיר אלעד, ראינו בפגישת עבודה אצל ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה'.

נתנאל מנשורי חבר מועצת העיר מודיעין עלית מטעם ש"ס נצפה בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

ח"כ אוריאל בוסו מש"ס והרב יעקב אביטן, שר הדתות לשעבר וכיום רב המועצה האזורית חוף אשקלון, ראינו בהילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל במרוקו.

בטיסה חזור לארץ ראינו את ח"כ אוריאל בוסו משלים את 'הדף היומי', אותו הוא לומד מדי בוקר עם הרב נפתלי וסרמן.

איש 'הכנסת האורחים' מיכאל פינטו שטס להילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל במרוקו, תועד מחלק ממתקים לילדים המקומיים.

10 10 0:00 / 0:09

העיתונאי אריאל עידן מ'ערוץ 14' והיזם רועי שריקי, בהילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל, שערך המיליונר עמרם אבוחצירא במלון יוקרתי במרוקו.

10 10 0:00 / 0:30

יוסי בן דוד שגריר ישראל במרוקו נצפה כשהוא מלווה את נציג מלך מרוקו בהילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל בעיירה תולאל.

10 10 0:00 / 0:43

הגאון הרב אליהו אילוז רב העיר אור עקיבא והרב אסף פורטל מלונדון, בבית כנסת מקומי במרקש, בדרכם להילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל בעיירה תולאל.

( צילום: משה פורטל )

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי, בתפילה בהילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל במרוקו.

( צילום: מאיר בביוף )

הגאון הרב דוד אבוחצירא רב העיר יבנה, שטס להילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל במרוקו, נצפה משמש כשליח ציבור וקורא בתורה בבית כנסת מקומי בעיירה ורזאזאת, מהצד נראה נחמן גלבך המשנה לראש העיר צפת.

( צילום: חיים שאול נוישטט )

העסקן החב"די לוי אדרעי שטס להילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל במרוקו, נצפה משתעשע עם קוף בשוק המקומי.

( צילום: דוד מלאח )

הרב ברק בניסן מגיד השיעור על ה'אור החיים הקדוש', בתפילה בציונו של רבי שלמה בלחנש זצ"ל באוריקה שבמרוקו.

( צילום: חיים שאול נוישטט )

הרב בנימין פחימה, בנו של הגאון רבי מכלוף פחימה זצ"ל, ראינו עם הג'לבייה והערק, בהילולה פרטית שערך לרבי יצחק אבוחצירא זצ"ל.

( צילום: הנגיד מוישי פחימה )

רב הסלבס מרדכי חסידים בקביעת מזוזה במשרדו של שחר טל, ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה: "תמשיך לסייע לעם ישראל".

10 10 0:00 / 0:40

הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר בריקוד של שמחה בחנוכת בית הכנסת והכנסת ספר תורה בדיור מוגן 'בראשית' בירושלים, יחד עם רב המקום הרב אליהו פרייליך.

( צילום: שרה דוידוביץ )

ד"ר יאיר אנסבכר ואביו אביעד אנסבכר יו"ר המועצה הדתית בבני עייש, מתברכים אצל האדמו"ר מביאלא בית שמש בטיש ט''ו בשבט.

ראש השב"כ האלוף דוד זיני ויועצו לענייני חרדים רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני, בטקס הפרידה מאל"מ אבינועם אמונה ששירת כמפקד החטיבה החרדית 'חשמונאים' ומונה ליועץ לענייני חרדים של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר.

אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק, בלימוד חברותא עם המפיק אלי רוט.

אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק בריקוד 'מצווה טאנץ' בחתונת בנו החורג שרוליק שפריי באולמי 'האצולה' באשדוד.

- צילום: חיים גלנץ | צילום: צילום: חיים גלנץ 10 10 0:00 / 1:09 ( צילום: חיים גלנץ )

איש העסקים והביטוחים יוסי רפאלי במשמרת לילה משפחתית ב'איחוד הצלה' יחד עם אחיו שלום, שימי ואבי.

את הרב שמעון פרץ והרב אברהם יעקב סלמון ראש מוסדות 'שטפנשט', ראינו בטיסה משותפת למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית.

( צילום: נפתלי פרץ )

אנשי היח"צ איתמר זינגר ונחמן רוזנברג, נצפו בסוד שיח סוער ביום הולדת 40 ליעקב דינין יו"ר 'ידידים' בביתר עילית.

מזל טוב למפיק ודובר זק"א מוטי בוקצ’ין לרגל הולדת הנכדה, בת לבנו איתמר.

צוות עובדי המועצה הדתית בנס ציונה בראשות היו"ר רחמים דוד - זכו בפרס מצטייני המועצות הדתיות לשנת 2025, הזוכים היו: הרב אברהם אוחנה יו"ר מחלקת כשרות ונישואין, רבקה ריגלר מזכירת המועצה והעובדים אושרת שרעבי ונאור פורטן.

הטקס התקיים באולמי 'חצר המלכה' במעמד בכירי משרד הדתות ובהם: יהודה אבידן המנכ"ל, צחי חמדני מנהל אגף משאבי אנוש, ראומה צמח מנהלת אגף תקצוב פיקוח ובקרה, דקלה פדידה מנהלת תחום למידה ארגונית ושלמה תנעמי יו"ר חבר המועצות הדתיות.

איש העסקים דוד גלפרין הבעלים של משרד הפרסום 'גיל גרופ' השיק השבוע את המיתוג החדש לשנת 2026 באירוע יוקרתי.

צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א אירס את בנו מאיר מישיבת 'עמלה של תורה', עם יהודית קסטלניץ מסמינר שצ'רנסקי.

יו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן בהתייעצות הלכתית השבוע עם הפוסק הגאון רבי משה ברנסדופר.

הרב יהונתן פרטוש קיבל השבוע תעודת הוקרה והערכה על פועלו ושיעוריו בחטיבת מנשה בצה"ל.

את אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי, ראינו מלווה את סטיבן מיינר ראש עיריית מיאמי ביץ' שהגיע לסיור ותפילה בכותל המערבי.

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל וח"כ מיכאל מלכיאלי, מאחלים מזל טוב בחתונת בנו של היועץ הרפואי הרב חזקי ברוין יו"ר ארגון 'יד אברהם', במעלה אדומים.

( צילום: ליאור לוי )

שרת התחבורה מירי רגב בתפילה בהילולת הרב אליעזר שלמה שיק זצ"ל 'המוהרא"ש' ביבניאל, בליווי עמרם ריימונד יו"ר המועצה הדתית במושב.

השחקן עומר חזן בשירה ובריקודים בהילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל, שערך הרב רפאל אבוחצירא.

10 10 0:00 / 0:07

הזמר איתי לוי בתפילה בציונו של הגאון המקובל הרב שלום שרעבי זצ"ל 'הרש"ש הקדוש': "זכינו לעשות לך הילולה מפוארת, עם הרבה קידוש השם".

( צילום: ליבנת טבול )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: