למעלה משנה ערך סבב השיחות בין נציגי הרב דוד לייבל לנציגי צה"ל האמונים על שילוב חרדים בצבא - מה שהוביל לחתימת הרמטכ"ל זמיר על פקודות המטכ"ל לשילוב חרדים בצבא. צה"ל מצידו מוכר את ערך השיוויון - החרדים מצידם מכרו לצה"ל כי הרב לייבל מיצג אותם - וכך בא לציון גואל.

צבע שחור בנוהל

רבים היו משלמים הון כדי להכנס לנבכי מוחם של שוטרי המשטרה הצבאית שפשטו על ביתו של תלמיד ישיבה בשכונת גילה בבירה. מה למען השם הם חשבו? שייצאו עם מבוקשם בידם? כך או כך - מערכת צבע שחור שהזעיקה את החרדים הצליחה פעם נוספת לשבש את פעילותה של המשטרה הצבאית ששבה לבסיסה בידיים ריקות. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אמא בישלה דייסה - כי נגמר החלב

הבהלה לחלב כבר נותנת את אותותיה ומדפי הסופרים האמורים להכיל את החלב נותרים ריקים. הרפתנים הישראלים מאיימים להחריף את מחאתם - מה שלא מונע משר האוצר סמוטריץ' להצהיר הצהרות לוחמניות אף יותר. כיצד כל זה ייגמר? קשה להעריך. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

רפורמת החלב - קווים לדמותה

אז מהי בעצם הרפורמה שמשגעת את המדינה? שר האוצר החליט לשים סוף לפערי המחירים בחלב שמחירו בישראל עולה יקר בכ-25% מהחלב באירופה. מנגד - יצרניות החלב הישראליות טוענים לפגיעה אנושה בתעשייה הכוללת תעסוקת ישראלים רבים שמטה לחמם - כך לטענתם, בסכנה קיומית. בכתבת הווידאו שלפניכם הבאנו סיקור נרחב על הרפורמה והשלכותיה. וגם - מה חושבים על כך במפלגות החרדיות?

הטיש הספרדי

הראשונים לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר והגאון רבי דוד יוסף נטלו חלק בעריכת שולחן ט"ו בשבט והילולת רבי יצחק אבוחצירא שנערכה בבית מקורבם של גדולי ישראל הרב יהודה חזן ר"מ בישיבת דרך תורה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.