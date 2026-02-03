כיכר השבת
צה"ל מוכר לרב דוד לייבל את ערך השיוויון - מה הוא יקבל בתמורה? • מעייריב

אחרי שיחות עם נציגי הרב לייבל - פקודות המטכ"ל נחתמו מבלי לקבל חוות דעת רבנית | צבע שחור מנעה מעצר עריק חרדי - הפעם בשכונת גילה | מלחמת הרפתנים בסמוטריץ': חוסרים משמעותיים בחלב | מהי רפורמת החלב של סמוטריץ'? סיקור נרחב | הראשונים לציון השתתפו בטיש הספרדי לט"ו בשבט: סיקור ותיעוד (מעייריב)

חרדים - בפקודה

למעלה משנה ערך סבב השיחות בין נציגי הרב דוד לייבל לנציגי האמונים על שילוב חרדים בצבא - מה שהוביל לחתימת הרמטכ"ל זמיר על פקודות המטכ"ל לשילוב חרדים בצבא. צה"ל מצידו מוכר את ערך השיוויון - החרדים מצידם מכרו לצה"ל כי הרב לייבל מיצג אותם - וכך בא לציון גואל.

בנוהל

רבים היו משלמים הון כדי להכנס לנבכי מוחם של שוטרי המשטרה הצבאית שפשטו על ביתו של תלמיד ישיבה בשכונת גילה בבירה. מה למען השם הם חשבו? שייצאו עם מבוקשם בידם? כך או כך - מערכת צבע שחור שהזעיקה את החרדים הצליחה פעם נוספת לשבש את פעילותה של המשטרה הצבאית ששבה לבסיסה בידיים ריקות. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אמא בישלה דייסה - כי נגמר החלב

הבהלה לחלב כבר נותנת את אותותיה ומדפי הסופרים האמורים להכיל את החלב נותרים ריקים. הרפתנים הישראלים מאיימים להחריף את מחאתם - מה שלא מונע מ להצהיר הצהרות לוחמניות אף יותר. כיצד כל זה ייגמר? קשה להעריך. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

רפורמת החלב - קווים לדמותה

אז מהי בעצם הרפורמה שמשגעת את המדינה? שר האוצר החליט לשים סוף לפערי המחירים בחלב שמחירו בישראל עולה יקר בכ-25% מהחלב באירופה. מנגד - יצרניות החלב הישראליות טוענים לפגיעה אנושה בתעשייה הכוללת תעסוקת ישראלים רבים שמטה לחמם - כך לטענתם, בסכנה קיומית. בכתבת הווידאו שלפניכם הבאנו סיקור נרחב על הרפורמה והשלכותיה. וגם - מה חושבים על כך במפלגות החרדיות?

הטיש הספרדי

הראשונים לציון והגאון רבי דוד יוסף נטלו חלק בעריכת שולחן ט"ו בשבט והילולת רבי יצחק אבוחצירא שנערכה בבית מקורבם של גדולי ישראל הרב יהודה חזן ר"מ בישיבת דרך תורה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

2
שלום וברכה, רציתי לשתף אתכם בשיעור שמסרתי היום בכולל. אמרתי להם שבלי צבא אין כלום. לא חרדים ולא חסידים, לא שארית ולא המודיע, לא קבר רחל ולא הילולת הבבא סאלי, לא הינוקא ולא סורוצקין. כלום, נאדה ! וזה מאוד חיזק אותם.
ראש כולל חשוב
נכון מאוד, מילים פשוטות שחודרות בגלל האמת הפשוטה שלהם. גילוי נאות, הבן שלי התגייס ומאז הוא מתעלה, בעיקר ברוחניות !
אימא של חייל חרדי
1
אותי ראש הישיבה, הגאון הרב לייבל, בהחלט מייצג ! וכמוני יש עוד אלפים. תודה רבה !
אברך בכולל יום שלם

