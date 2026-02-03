כיכר השבת
לבקשת שר החקלאות

אחרי יממה של השבתה במאבק נגד שר האוצר: הרפתנים הודיעו כי יחזרו לשווק חלב

אחרי השבתה של יממה במחאה על רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הרפתנים הודיעו כי יחזרו לשווק למחלבות חלב | ראשי מחאת הרפתנים נפגשו עם שר החקלאות אבי דיכטר, ולבקשתו החליטו להשהות את השבתת השיווק (בארץ)

רפת בקר | אילוסטרציה (צילום: Keren Freeman/FLASH90)

ראשי מחאת הרפתנים הודיעו הערב (שלישי) כי הסכימו להפסיק את השביתה. המחאה של הרפתנים יצאה לדרכה הבוקר, וחלק מרשתות השיווק כבר התחילו להגביל לקוחות בקניית חלב ומוצריו.

שר החקלאות אבי דיכטר שוחח עם ראשי מחאת הרפתנים וביקש מהם לחדול מהשביתה, שכן היא פוגעת פגיעה אנושה בביטחון המזון.

מטעם התאחדות יצרני החלב נמסר: "קיבלנו הערב את בקשתו של שר החקלאות להקפיא את העיצומים באספקת החלב באופן זמני - על מנת לאפשר מיצוי הליכים. המאבק להסרת הרפורמה ההרסנית בעיצומו, מחר כמתוכנן יצא המגזר החקלאי כולו ליום מחאה מול הכנסת. עיצומי אספקת החלב כמו מהלכים נוספים יחודשו בלית ברירה אם לא יתקיים הליך תקין".

הגיב להודעה וכתב: "החלטה נכונה ומתבקשת ואני מברך עליה. תודה לידידי שר החקלאות אבי דיכטר על גילוי האחריות. הטלת מצור תזונתי על אזרחי ישראל היא דבר שאסור לאפשר אותו".

סמוטריץ' הוסיף: "אני שב על הזמנתי לכל הגורמים להידבר ולנהל שיח יחד, כדי לוודא שהרפורמה תחוקק בצורה הטובה והנכונה ביותר באופן שיאפשר תחרות ויוזיל את יוקר המחיה תוך שמירה על הייצור המקומי והחקלאות הישראלית".

"אוודא בימים הקרובים כי אכן החלב חזר למדפים ברחבי הארץ ובמידה וכך יהיה אשעה את חתימתי על צו הסרת המכסים" כתב.

מוקדם יותר היום, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בכוונתו לחתום בימים הקרובים על צו לביטול מכסים בשוק החלב לפרק זמן ממושך. "כוונת השר באה על רקע המחסור המכוון שמקדמים גורמים בענף ובמטרה לאפשר אספקת חלב שוטפת לאזרחי ישראל", נמסר מדוברות משרד האוצר.

