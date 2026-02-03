ערב מדמם: רצח משולש בשדה ורבורג שבשרון; הרקע פלילי

זירת הרצח בשרון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירוע ירי חמור הערב (שלישי) בשרון: נקבע מותם של שלושה גברים בתקרית על רקע פלילי בשדה ורבורג. על פי דיווח ראשוני, ירי בוצע לעבר רכב בכביש 554, אחרי הירי, הקורבנות איבדו שליטה על רכבם והתנגשו באוטובוס. צוותי מד״א שהוזעקו למקום דיווחו על שלושה פצועי ירי במצב אנוש. הפצועים טופלו בזירה והועברו לבתי החולים. מאוחר יותר נקבע מותם של השלושה.