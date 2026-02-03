כיכר השבת
ערב מדמם: רצח משולש בשדה ורבורג שבשרון; הרקע פלילי

תושבים דיווחו על שמיעת ירי סמוך למושב שדה ורבורג בשרון | צוותי מד"א שהגיעו למקום דיווחו על פצועים קשה | במוקד של משטרת ישראל הגיע דיווח על אירוע ירי לעבר רכב בבית ברל שבמרחב שרון | מהמקום פונו שלושה פצועים באורח קשה, אך מותם נקבע זמן קצר לאחר מכן | הרקע לאירוע נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך (בארץ)

זירת הרצח בשרון (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אירוע ירי חמור הערב (שלישי) בשרון: נקבע מותם של שלושה גברים בתקרית על רקע פלילי בשדה ורבורג. על פי דיווח ראשוני, ירי בוצע לעבר רכב בכביש 554, אחרי הירי, הקורבנות איבדו שליטה על רכבם והתנגשו באוטובוס. צוותי מד״א שהוזעקו למקום דיווחו על שלושה פצועי ירי במצב אנוש. הפצועים טופלו בזירה והועברו לבתי החולים. מאוחר יותר נקבע מותם של השלושה.

במוקד של משטרת ישראל הגיע דיווח על אירוע ירי לעבר רכב בבית ברל שבמרחב שרון. מהמקום פונו שלושה פצועים באורח קשה, אך מותם נקבע זמן קצר לאחר מכן. הרקע לאירוע נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך.

כוחות משטרה גדולים פועלים במקום ופתחו בסריקות ובחקירה. בשלב זה נבדק הרקע לאירוע והכיוון שנבדק הוא פלילי. נסיבות המקרה בבדיקה.

פרמדיק מד"א ליעד אגי, סיפר: "שלושת הגברים היו ברכהם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".

