כיכר השבת
רב

הרב שלמה עמאר

הראשון לציון לשעבר ורבה הראשי של ירושלים לשעבר, מהבולטים במנהיגות הרבנית הספרדית בישראל. מוכר בפסיקותיו ההלכתיות ובמעורבותו בסוגיות ציבוריות

הרב שלמה משה עמאר שימש כרבה הראשי של ירושלים וכיהן בעבר כראשון לציון והרב הראשי הספרדי לישראל. מתגורר בשכונת גבעת המבתר בירושלים, שם ממוקם בית מדרשו המרכזי. ידוע בפסיקותיו ההלכתיות ובמעורבותו בסוגיות ציבוריות הנוגעות ליהדות וחיי הדת בישראל.

בשנת תשפ"ה (2025) הרב עמאר ממשיך להיות דמות מרכזית בהנהגה הרבנית, כאשר הוא מעביר שיעורים קבועים בהלכה ופרשת השבוע, מוסר דברי חיזוק בענייני השעה, ומשתתף באירועים ציבוריים משמעותיים. במהלך מלחמת חרבות ברזל, התבלט בקריאותיו לאחדות ובחיזוק החיילים והעורף.

הרב עמאר מקיים קשר הדוק עם קהילות יהודיות בארץ ובעולם, ומקיים מסעות חיזוק בקהילות שונות. בין היתר, ביקר בקהילות בארצות הברית, צרפת וברזיל, שם העביר שיעורים ודברי חיזוק לקהילות המקומיות.

בתחום ההלכתי, הרב עמאר מוביל קו ברור של שמירה על המסורת היהודית, כפי שבא לידי ביטוי בעמדותיו בנושאי כשרות, גיור והר הבית. הוא מתנגד בתוקף לרפורמות שונות בתחומי הדת והמדינה, ומדגיש את חשיבות השמירה על צביונה היהודי של המדינה.

כראשון לציון לשעבר, הרב עמאר מהווה סמכות הלכתית מרכזית בעולם היהודי-ספרדי. הוא משמש כתובת לשאלות הלכתיות מורכבות ומעורב בפתרון סוגיות ציבוריות רגישות, תוך שמירה על מסורת פסיקה מאוזנת ומתונה.

