בפלג הירושלמי מנסים להבליט את ההבדלים בינם לבין פלג הרצ"פניקים, וייתכן שזו הסיבה להנחיה המפתיעה שניחתה על המפגינים: רק מגילאי 'קיבוץ' ומעלה. כך או כך, מראות של אלימות קשה מצד המפגינים כלפי נהגים ומצד שוטרים כלפי המפגינים שבו לבני ברק. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אורח מיוחד

בהיכל אחת הישיבות הליטאיות המפורסמות הופיע בליל שבת אחד מגדולי ראשי הישיבות במגזר הליטאי, שהתארח אצל בני משפחה ובחר להתפלל בהיכל הישיבה הסמוכה למקום המארח. רגע לפני שעלה לפודיום בהזמנת תלמידי הישיבה, המשגיח בישיבה המקומית הורה לעצור את השיחה בטרם החלה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הפתעה בחדר האוכל

חבריו של תלמיד שיעור ב' בישיבת תורה בתפארתה שזכה לסיים את הש"ס למרות גילו הצעיר, הצליחו להפתיע את המסיים הארגנטינאי עם זמר מיוחד שהגיע היישר מבואנוס איירס הרחוקה. התיעודים והפרטים המלאים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

פגישה עם טלית

ראשי ישיבת אש התלמוד הפתיעו את הראש"ל הגרש"מ עמאר אחרי תפילת שחרית עם בקשת התנצלות חריגה... הגרש"מ הגיב בענווה עם "ווארט" שכל כולו פשט בחינוך תלמידים. התיעודים והפרטים מאירוע הנחת אבן הפינה והמפגש החריג - בכתבת הווידאו שלפניכם.

בור ברשות הרבים

תושבי עמנואל נחרדו אמש (מוצ"ש) לשמע קולות נפץ עזים. בשעות שלאחר מכן נאלצו התושבים לצאת אל הקור והגשמים כדי לפלס דרך לכוחות החירום והתושבים, בשל קריסות עצים ביישוב. ארי קופרשטוק תפס את הרגעים החריגים. כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.