הוד השרון, גבעת זאב ורמות

גל המעצרים נמשך: ארבעה בחורי ישיבות נעצרו רק ביממה האחרונה

מגבירים את הקצב: על פי הודעת ארגון נותנים גב, ביממה האחרונה נודע על מעצרם של ארבעה בחורי ישיבות, בהוד השרון, בשכונת רמות בירושלים ובגבעת זאב (חדשות חרדים)

אחרי הים של האברך ועוד בחורים בתחילת השבוע, כעת (רביעי) מעדכנים בארגון נותנים גב על מעצר עוד בחורים.

על פי הודעת הארגון, ביממה האחרונה נעצרו ארבעה בחורי ישיבות, כאשר אחד מהם נעצר בביתו ע"י המשטרה הצבאית בהוד השרון.

עוד נמסר, כי במהלך הלילה הוסגרו על ידי משטרת ישראל שני בחורי ישיבות ביישוב גבעת זאב ובשכונת רמות בירושלים.

וכן ישנו בחור ישיבה נוסף שהועבר למשטרה צבאית והוא כעת שוהה במעצר.

בנוסף תלמיד ישיבה מאחת הישיבות החשובות בציבור הספרדי, נעצר כבר לפני שבוע על ידי המ"צ, המעצר נודע להנהלת הישיבה רק במהלך היום בשעות הבוקר.

כלל הבחורים מקבלים סיוע משפטי על ידי עורכי הדין של ארגוני הסיוע.

1
עוד מעט פרשת זכור,נזכה לראות במחיית עמלק !
יואל

