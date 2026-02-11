כיכר השבת
קדושה של מסירות נפש

"עקידת יצחק של הדור": ראב"ד בני ברק בביקור בבית האברך שנעצר ב'עוון' לימוד תורה

הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה הספרדי של בני ברק, עלה אמש (שלישי) למעונם של משפחת בן דיין שבנם, האברך ר' אברהם בן דיין נכלא בכלא הצבאי עקב אי-התייצבותו • הראב"ד נשא דברים חוצבי להבות על מעלת ההקרבה למען לימוד התורה: "המעצר הזה אינו סבל פרטי, זוהי עקידת יצחק של דורנו" |התיעוד המלא (חרדים)

בצל הסערה המלווה את עולם התורה סביב סוגיית הגיוס, נערך אמש ביקור מרגש ורב רושם בבית משפחת בן דיין בבני ברק. ראב"ד העיר, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הגיע לחזק את ידי בני המשפחה שבנם, האברך היקר והחשוב ר' אברהם בן דיין, נעצר ונכלא בכלא צבאי לאחר שסירב לנטוש את תלמודו ולהתגייס.

במהלך הביקור, נשא הגר"מ בן שמעון דברי חיזוק המחברים את המאבק הנוכחי ליסודות האמונה והנצח של עם ישראל. בדבריו העמיק בהבדל המהותי שבין הר סיני להר המוריה: "מדוע פקעה קדושתו של הר סיני מיד לאחר מתן תורה, בעוד שקדושת הר המוריה נותרה לעד?".

"התשובה טמונה במקור הקדושה", הסביר הראב"ד לבני המשפחה. "הר סיני התקדש בזכות גילוי אלוקי שירד מלמעלה למטה, מעמד שמימי וחד פעמי. אולם הר המוריה התקדש בזכות מסירות הנפש של אברהם ויצחק בעקידה. דבר שבא מתוך הקרבה אנושית ומסירות של בשר ודם, יקר וחשוב לקדוש ברוך הוא לאין ערוך, ולכן קדושתו נצחית".

בהמשך דבריו קשר הגר"מ בן שמעון את היסוד התורני למציאות הכואבת של האברך העצור: "זהו גם עומק מעלתו של בנכם היקר. ה הזה, על רקע סירובו להתגייס ודבקותו בחבל התורה, אינו רק קושי פרטי. זוהי מסירות נפש גדולה שמקדשת את התורה ומחברת אותה לנצחיות של הר המוריה. בזכות העמידה האיתנה שלו ושלכם, קדושת התורה נחקקת לנצח".

דבריו של הגר"מ הפיחו רוח של גבורה ועידוד בבני המשפחה, שחשים בימים אלו את עול המערכה ונתן להם כוח להמשך שיסתיים בעזרת השם בקרוב עם שחרורו מהכלא הצבאי.

בסיום הביקור בירך הגר"מ את המשפחה, שיזכו לראות את בנם משתחרר במהרה מחומות הכלא וחוזר לספסל הלימודים.

