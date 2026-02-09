אנשי הפלג הירושלמי חוסמים את כביש 4 באזור בני ברק במחאה על מעצר עריקים, ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים. המשטרה ציינה כי מדובר בהפגנה לא חוקית, וכי מפירי הסדר מתעמתים עם שוטרים במקום. המשטרה מפנה את התנועה מאם המושבות דרומה לכיוון פתח תקווה.

במקביל דווח כי מפגינים חוסמים בשני הכיוונים את צומת גילת בכביש 25 הסמוך לאופקים. במקום תועדו המפגינים רוקדים סביב "כיסא חטוף" וקוראים "משטרת אופקים חוטפת לומדי תורה".

מדוברות המשטרה נמסר כי "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש ומתעמתים עם כוחות המשטרה. קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות".

הסדרי תנועה כביש 4: כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת.

"משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור" נמסר.

כפי שדווח אמש בהרחבה, האברך הרב אברהם בן דיין, שהתחתן לפני כמה חודשים, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד', שנעצר במוצ"ש בדרום והועבר לשלטונות הצבא בעוון לימוד תורה, נשפט וקיבל 10 ימים בכלא הצבאי.

בפלג הירושלמי ציינו אמש כי "מדובר באברך חשוב מהמיינסטרים של ציבור בני התורה הספרדים. הוריו מתגוררים בבני ברק. סבו שימש בעבר כחבר מועצה בעיר. אחיו של האברך תלמיד ישיבת וולפסון", והזכירו כי "גדולי הרבנים ומנהיג הציבור הספרדי הבטיחו להרעיש עולם ומלואו בעת מעצר שכזה".

בן דיין התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה, אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסגירו לידי המשטרה הצבאית.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום במוצ"ש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים. כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

בנוסף, בוגר ישיבה ספרדי נעצר אמש בבאר יעקב על ידי המשטרה הצבאית, כך לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת'.

מהדיווחים עלה כי מדובר בבחור ישיבה לשעבר, שנעצר בביתו כחלק ממסע הרדיפה נגד תלמידי ישיבה ולומדי התורה בגיל גיוס.

אימו של הבחור סיפרה לכלי התקשורת כי בלשי המשטרה הצבאית דפקו בדלת בית המשפחה, כאשר פתחו את הדלת הציגו אלו תעודות המעידה על היותם שוטרים צבאיים. השוטרים הודיעו לבחור על מעצרו והוא הועבר למעצר צבאי.