במעמד מיוחד שהתקיים בישיבת מאור התלמוד בעקבות מעצרו של בן הישיבה האברך הרב אברהם בן דיין חודשים לאחר חתונתו, הכריז הגר"ד לנדו באופן נחרץ כי אף בן ישיבה לא יילך לצבא בשום מסגרת.

"כל העולם היהודי מזועזע מהמעשה הנפשע ששלטונות הרשע עצרו בכלא צבאי אברך בן עליה שאין לו בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, וזאת, אך ורק בגלל רצונו ללמוד תורה", התבטא הגר"ד. "אבל זכה האברך היקר, שבזכותו ישנה התעוררות כל כך גדולה ללימוד התורה ברבים, ומגלגלין זכות על ידי זכאי, כנראה שיש לו זכויות גדולות".

"בעודו יושב מאחורי חומות ובריח, אסור בשלשלאות של ברזל, קול התורה שגובר והולך כתוצאה ממאסרו, מהדהד מקצה העולם ועד קצהו, מנפץ חומות של שקר מנתץ שלשלאות של רשע, ובוקע עד כסא הכבוד, ומשמיע את נאקת בני ישראל מצרת נוגשיהם ורודפיהם".

"עולם התורה עובר כעת רדיפה נוראה מאחים תועים, החששות כבדים והינם נחלת רבים, מזימותיהם כבר אינם במסתרים אלא בריש גלי, וכל מגמתם להכחיד את עולם התורה רחמנא ליצלן".

"לאותם חורשי רע וזוממי רשע, המבקשים לשבר את רוחנו ולגזול את מחמד עולמנו, נאמר בשפה ברורה: אל תדמו בנפשכם כי תצליחו! בניגוד גמור אליכם, אנו אנשים אצילי רוח, ידינו לא תרע ואיננו חפצים להשתמש בכלי המדון שלכם, אך דעו כי עמידתכם כנגד לומדי התורה היא מלחמה בנצח ישראל".

"ההיסטוריה מלאה באלו שביקשו להשכיח תורה מישראל, הם פסו תמו מן העולם, שמותיהם נשכחו ושלטונם חלף כצל עובר, אך התורה - היא עומדת לעד. אין ביכולתכם לשבור את מי שחייו אינם אלא רוח. אתם יחלוף זמנכם ושלטונכם ישתקע, אך אנו נמשיך לדבוק בתורתנו הנצחית, שהיא תורת השם, ואין מי שיכול נגד תורת השם, נגד לומדי התורה ונגד היכלי התורה, יכולים הסוהרים לכלוא את הגוף, אך אין כוח בעולם שיכול לכלוא את הרוח".

"אנו מכריזים בזאת בקול גדול: בין אם הרשויות יסכימו לזאת ובין אם לא, אפילו אברך אחד אפילו בן ישיבה אחד לא ילך לצבא, לא בצורה כזו ולא בצורה אחרת", הדגיש הגר"ד. לדבריו, "מקומם של לומדי התורה הוא אך ורק בתוככי היכלי הישיבות והכוללים. ידעו כולם, בין מי שמבין זאת ובין מי שלא מבין זאת, זו העובדה, כך היה וכך יהיה".

"יה"ר ששליחי עולם התורה שנכלאו יצאו במהרה מאפילה לאורה, ונזכה כולנו לכל טוב סלה, ללמוד תורה בשקט ובשלווה", סיכם.