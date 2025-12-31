הציבור החרדי משפשף עיניו בתימהון: מישהו במפלגות החליק על בננה. אין הסבר אחר לשיתוק הקואליציה על רקע ג'וב כזה או אחר. נכון - שמצד אחד גפני צודק בטענותיו (והגיע הזמן שדגל התורה תפסיק להיות הפראיירית התורנית) אבל תזמון זה עניין של טיימינג, לא ככה? כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

פרסום ראשון

ראשי ישיבת חברון, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן וראש הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני שקלו לצאת למאבק רחב היקף בדומה למראות שקיבלנו מאת ראש ישיבת עטרת שלמה הגרש"ב סורוצקין. אלא שבתום התייעצות עם גדולי שיראל הוחלט לזנוח את הרעיון לטובת "פעילות דיפלומטית שקטה". כל הפרטים מאחורי הקלעים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

החלטות העצרת

מאות מתושבי העיר בית שמש התאספו השבוע לכינוס חירום ואדיר תחת הכותרת "אנשי חיל", נוכח גזירת הגיוס המרחפת מעל עולם התורה. המעמד, שנועד להוסיף "חיילים ללגיונו של מלך", הפך למפגן כוח רוחני של הקהילות הקיצוניות יותר שחותרים לפעולות אקטיביות נגד חוק הגיוס. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

עמו אנוכי בצרה

חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הדהים את אברכי כולל בית דוד בנשיאותו, כשפנה אליהם עם "הצרה האישית שלו". הגר"י לא הספק בקריאה לאמירת פרקי תהלים והתחייב להעניק סכום כספי לפותר הבעיה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ניצוצות בשוק

הראש"ל הגרשמ"מ עמאר השתתף בכנס יסוד לפתיחת בית הדין לממונות בראשותו, בהשתתפות בכירי הרבנים והדיינים בישראל. במהלך האירוע סיפר הגרשמ"מ על ביקורו החריג והמפתיע של סידנא בבא סאלי זיע"א בשוק, והסביר על הביקור. כל הפרטים והיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.