המפלגות החרדיות משביתות את הקואליציה - ולא בגלל חוק הגיוס | פרסום ראשון: זו הסיבה שישיבת חברון לא יוצאת למאבק על תלמיד הישיבה | קיצוני בית שמש קיבלו החלטה: מאבק חריף בחוק הגיוס | ליבן של ישראל: הבקשה החריגה של חבר המועצת הגר"י זילברשטיין | מה חיפש הבבא סאלי בשוק העירוני? ההסבר המפתיע של הראש"ל הגרש"מ עמאר (מעייריב)
קהל רב בראשות אדמו"רים השתתף בחתונת בת כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ביתר, נכדת גאב"ד קרית רמ"א בית שמש הג"ר יהושע רוזנברגר, עם החתן חיים אברהם יחיאל, בן הרה"צ מנחם מנדל יהושע למברגר, בנו של גאב"ד מאקאווא בני ברק זצ"ל.
לאחר דבריו החמורים של חבר בד"צ 'העדה' הרב יהושע רוזנברגר נגד מרן הגראי"ל שטיינמן, משיב 'יתד נאמן' אש נגד 'העדה החרדית': "רודפים של כלל ישראל", נכתב בעיתון, "מדובר באנשים שכדי לגדל את עצמם הם זקוקים למערכה לשם מערכה, חתולי רחוב שמחפשים עכברים לרדוף אחריהם" (חרדים)
בעקבות המתקפה החמורה של דיין 'העדה החרדית' הרב יהושוע רוזנברגר נגן מרן הגראי"ל שטיינמן, מתגבשת יוזמה להחרים את מוצרי 'העדה' באם לא תהיה התנצלות. "לא ייתכן שחבר מכובד בבית הדין של 'העדה' יפער את פיו כנגד מנהיג הדור והדבר יעבור בשקט", אומר אחד היוזמים (חרדים)